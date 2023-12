[Deal du Jour] L’appareil photo instantané Polaroid Now+ est un appareil connecté, qui possède un joli look rétro. Idéal pour immortaliser les fêtes de fin d’année, il est en ce moment à moins de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur le Polaroid Now+ ?

L’appareil photo instantané Polaroid Now+ est normalement vendu 149,99 € sur le site officiel. Il est actuellement proposé au prix de 99,99 € chez Darty.

C’est quoi, cet appareil photo instantané connecté ?

Polaroid conserve le design rétro qui a fait le succès de ses appareils photos instantanés au fil des décennies. Ses dimensions de 15 × 11,2 × 9,6 cm et son poids de 450 g n’en font pas le modèle le plus compact du marché. Ses formes angulaires aident cependant à lui donner une bonne préhension, ce qui aide grandement à la prise des photos, notamment les selfies. Il est même possible de rajouter un trépied afin de faire des expositions longues, jusqu’à 60 minutes.

Le Polaroid Now+ embarque les indispensables autofocus, flash intelligent, retardateur, ainsi que deux objectifs : standard et portrait. La présence d’un mode manuel vous permet d’expérimenter avec l’ouverture et la vitesse d’obturation. Une liberté bienvenue, qui risque cependant de vous couter cher si vos photos sont ratées. Un film standard de huit tirages est en effet au prix de 16,99 €.

Le Polaroid Now+ est un appareil connecté. // Source : polaroid

Est-ce que cet appareil instantané vaut le coup en promo ?

Le Polaroid Now+ est un bon appareil pour prendre des instantanés. À moins de 100 €, il est bien plus intéressant. Autre époque, autre tendance, Polaroid dote son appareil de fonctions connectées. L’application Polaroid Originals, disponible sur iOS et Android, permet de connecter le Polaroid Now+ à un smartphone, via le Bluetooth. Vous pourrez ajouter des effets sur les photos, améliorer l’exposition, ou encore faire du light painting. Une fois vos modifications effectuées sur votre smartphone, vous pourrez déclencher l’impression de la photo. Il est aussi possible d’imprimer vos photos numériques.

Pour plus de customisations, l’appareil est fourni avec cinq filtres colorés à fixer sur l’objectif. Le Polaroid Now+ fonctionne sur batterie et se recharge en USB-C. Son autonomie est d’environ une centaine de photos.

