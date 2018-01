Lors du CES 2018, Samsung a présenté son téléviseur du futur : il ne sera pas OLED mais « MicroLED ». Et, surtout, modulaire.

Après The Frame, qui transformait un téléviseur en œuvre d’art, place à The Wall, le futur selon Samsung. Durant le CES 2018, le constructeur sud-coréen a présenté un flagship de 146 pouces (~371 centimètres), misant sur le MicroLED plutôt que l’OLED et se distinguant par des promesses de modularité. D’où le nom The Wall : rien n’empêchera, effectivement, de couvrir un mur entier avec ces téléviseurs absolument sans bordure. La promesse est là et Samsung n’a plus qu’à proposer des versions commerciales.

Le MicroLED veut enterrer l’OLED

Samsung ne veut vraiment plus entendre parler de l’OLED (alors qu’il fut le premier à croire en la technologie). Pour The Wall, la firme asiatique mise à la place sur le MicroLED, qui utilisent des LED minuscules pour créer des écrans ultra fins. Comme l’OLED, elles sont auto-émissives, ce qui veut dire qu’elles peuvent se passer d’un rétroéclairage à la différence des LED classiques. Bénéfice principal pour le spectateur ? Des noirs d’une profondeur abyssale.

Par rapport à l’OLED, le MicroLED promet une meilleure durabilité et une luminosité accrue, garantissant une expérience de visionnage optimale en mariant les bienfaits de l’OLED (contraste) à ceux du LED (luminosité).

« Il peut s’adapter à n’importe quelle taille » souligne Jonghee Han, président du département Visual Display Business. C’est sans doute l’autre aspect sur lequel The Wall attire l’attention : sa propension à évoluer au gré des envies, des besoins. « L’écran peut s’adapter à plusieurs utilisations » : d’un mur entier à un simple téléviseur dans un salon. On peut aussi imaginer que le consommateur pourra acheter un premier The Wall pour pouvoir l’agrandir plus tard en fonction des tailles que commercialisera Samsung (ce qui vaut encore plus avec une technologie qui dure dans le temps). Autant dire qu’il s’agit d’une innovation à suivre de près.