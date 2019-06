Une carte interactive gérée par le régulateur des télécoms permet de savoir, commune par commune, où en est le déploiement de la fibre optique. Une bonne façon de savoir si vous allez bientôt pouvoir prendre un abonnement en ultra haut débit fixe.

Le déploiement de la fibre optique dans votre ville vous intéresse ? Sachez que le régulateur des télécoms propose sur son site web une carte interactive qui vous permet de visualiser, commune par commune, l’état d’avancement de la couverture en ultra haut débit mobile. De quoi vous donner si vous allez bientôt pouvoir changer d’abonnement et bénéficier d’un débit bien supérieur à celui que vous avez.

Bien que l’état d’avancement de la couverture n’est pas renseigné en temps réel, les mises à jour sont relativement régulières : la dernière date du 6 juin 2019, avec des données du 31 mars 2019. L’actualisation de la carte a permis d’ajouter une fonctionnalité très pratique : une vue prévisionnelle qui donne la possibilité de s’informer sur le délai de raccordement à la fibre optique à l’échelle de la commune.

Délai de raccordement prévisionnel

Attention toutefois : il s’agit d’une fonctionnalité encore expérimentale et les indications ne sont que théoriques : elles sont transmises par les porteurs de réseaux d’initiative privée et par l’Agence du numérique, qui pilote et met en œuvre le déploiement du Plan France Très Haut Débit pour les porteurs des réseaux d’initiative publique soutenus dans le cadre de ce plan.

Cette vue s’active dans le mode d’affichage avancé. La carte se pare alors d’une nouvelle palette de couleurs pour indiquer le calendrier prévisionnel : les travaux sont en cours ou achevés, les travaux débutent cette année ou auront lieu plus tard (dans un an ou plus tard). L’information peut ne pas être disponible dans certaines villes. Par ailleurs, il faut savoir que les travaux durent en général entre un an et un an et demi.

Voir le déploiement de la fibre jusqu’aux immeubles

Précédemment, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait ajouté un autre affichage très pratique permettant de connaître l’état de la fibre au niveau des immeubles — ce qui s’avère pratique pour savoir si c’est le bon moment pour se tourner vers son syndic et demander quelles sont les prochaines étapes de raccordement (il faut encore faire venir la fibre jusqu’au domicile).

En zoomant suffisamment, la carte cesse d’afficher une couleur uniforme sur une zone et fait apparaître à la place des points de couleur des points de différentes couleurs (gris clair, gris sombre, jaune, bleu et vert) et traduisant le degré d’avancement du raccordement : études réalisées, en cours de déploiement, programmé, raccordable sur demande ou déployé (raccordable).

Carte locale de la fibre optique

Cette carte est similaire à celle fournie par le site de l’Observatoire France Très Haut Débit. Cependant, cette dernière est généraliste : elle indique le niveau théorique de votre débit Internet près de chez vous, en intégrant toutes les technologies auxquelles vous êtes éligible (DSL sur cuivre, câble, FTTH, Wimax radio et satellite), là où celle du régulateur se focalise uniquement sur la fibre optique.

La carte proposée délivre beaucoup d’informations, à commencer par le taux de locaux raccordables. Un code couleur est présent pour connaître d’un coup d’œil la situation ville par ville. Ainsi, plus la couleur tire vers le bleu foncé, plus ce taux est fort. À l’inverse, une couleur verte pâle ou rose signifie que le déploiement est encore trop faible. Quant au blanc, aucun projet n’est en cours.

En cliquant sur une municipalité, des informations additionnelles sont données : nombre de locaux éligibles à la fibre, taux de couverture, nom du ou des opérateurs d’infrastructure et type de zone réglementaire (moins dense, très dense…). Il y a aussi une vue avancée qui sert à faire apparaître les opérateurs d’infrastructure et avoir un résumé de la situation au niveau départemental.

Régulation par la data

La création de cette carte vise à donner au public des indicateurs clairs et accessibles, ce qui peut ensuite l’aider à choisir son prestataire dans le fixe et le mobile. Les opérateurs, s’ils ne veulent pas voir leurs abonnés aller voir ailleurs, sont donc incités à se montrer plus vertueux, compétitifs et actifs pour ne pas se laisser distancer. C’est cette voie qui est aussi empruntée dans le cas de la téléphonie mobile.

C’est ce que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes nomme la « régulation par la data ». « Il s’agit de donner aux consommateurs, aux entreprises et aux collectivités plus de visibilité sur les réseaux actuels et sur l’arrivée des nouveaux réseaux », explique-t-elle.

Cette carte du déploiement de la fibre optique a déjà reçu quelques améliorations et elle devrait en bénéficier d’un certain nombre d’autres dans les mois à venir, en particulier par l’actualisation des informations qui sont présentées au public. « La démarche est nécessairement progressive », relève ainsi l’autorité.

(mise à jour le 8 juin avec l’ajout de visualisation sur le délai de raccordement prévisionnel à la fibre optique à l’échelle de la commune)

Article publié initialement le 6 août 2018