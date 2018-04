Envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir ? Aujourd'hui, Cdiscount propose l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears BOOM 2 à 80 euros avec le code promo 20PROMO.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle enceinte Bluetooth à mettre dans votre valise pour les vacances ? Voici une affaire qui pourrait vous intéresser : l’UE Boom 2 est disponible à 80 euros sur Cdiscount avec le code promo 20PROMO.

La Boom 2, sortie il a plusieurs années, est devenue une référence dans le marché des enceintes sans fil. Elle peut s’utiliser en extérieur ou en intérieur grâce à sa résistance aux chocs, à sa certification IPX7, sa portée efficace jusqu’à environ 30 mètres, son autonomie d’environ 15 heures et son poids de 548g.

Elle produit un son à 360° avec un bon rendu sonore, des basses assez présentes et une faible distorsion. Les réglages se font via 4 boutons et son application mobile permet de contrôler l’enceinte et donne accès à des fonctionnalités supplémentaires comme la fonction réveil. UE a littéralement explosé le marché de l’enceinte sans fil.

Pourquoi nous vous conseillons cette enceinte ?

Elle est très facile d’utilisation

Elle peut s’utiliser n’importe où

Elle dispose d’une autonomie de 15 heures

L’UE Boom 2 est disponible pour 80 euros sur Cdiscount avec le code promo : 20PROMO. Elle est éligible au service Cdiscount à volonté.

