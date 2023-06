[Deal du Jour] Pour les soldes d’été, Boulanger propose une réduction sur l’enceinte portable JBL Boombox 3. Des performances sonores à la hauteur dans une enceinte transportable polyvalente.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

La JBL Boombox 3 est vendue 579,99 € sur le site officiel de la marque. Elle est en proposée sur Boulanger pendant les soldes au prix de 399,99 €, soit une réduction de 180 €. Avec le code AUDIO10, Boulanger accorde 10% de remise supplémentaire. L’enceinte revient donc à 359 €.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La JBL Boombox 3 est une enceinte massive, de forme cylindre, avec des dimensions de 48.2 × 25.7 × 20.0 cm et un poids de 27 kg. Plus transportable que nomade, elle n’est pas conseillée pour être glissée dans un sac à dos et vous suivre partout. Pour des petits modèles vraiment portables, consultez notre guide des meilleures enceintes nomades de 2023. La qualité de fabrication est toutefois impeccable, avec un arceau en aluminium pour la déplacer, et une structure antidérapante. Les boutons de contrôle au sommet servent pour la lecture, le volume et l’appairage en Bluetooth. Niveau connectiques, vous trouverez le connecteur d’alimentation ainsi qu’un port USB-A, pour recharger votre smartphone et une entrée jack 3,5 mm.

La JBL Boombox 3 se connecte en Bluetooth 5.3. Vous aurez la possibilité de connecter simultanément deux appareils distincts, smartphone ou tablette, et d’autres enceintes compatibles, pour profiter du mode Party Boost. L’application JBL Connect, disponible sous iOS et Android, accompagne la Boombox 3. Celle-ci vous permet de changer le mode audio, de consulter le niveau de batterie, ou d’utiliser l’enceinte comme assistant vocal, via Google Assistant ou Siri d’Apple.

La Boombox 3 est étanche // Source : JBL

Cette enceinte de JBL est-elle une bonne affaire pendant les soldes ?

Si ses presque 30 kg ne vous font pas peur, et que vous êtes à la recherche d’une enceinte efficace et puissante, c’est une bonne affaire. La Boombox 3 ambiancera aussi dynamiquement une fête dans un jardin qu’elle fera office de véritable enceinte hi-fi d’intérieur. En dehors de la puissance qu’elle peut délivrer, le son de l’enceinte de JBL est parfaitement équilibré, grâce à la puissance de 80 watts du caisson de basses, les 2 × 40 watts dédiés aux médiums, et les 2 × 10 watts pour les hautes fréquences. Les graves et les médiums sont précis, tandis que les aiguës aèrent l’ensemble. La plupart des instruments ont un réel impact et restent clairs, même à fort volume. Les timbres de voix et les sons un peu plus complexes sont parfaitement restitués.

Enfin, la Boombox 3 possède une grosse autonomie de 24 h, et est certifiée IP6 pour une résistance à l’eau et à la poussière.

