[Deal du Jour] Pile après la fin des French Days, Amazon propose une réduction sur différents modèles d’Echo Dot 5ᵉ génération. La gamme d’enceintes Bluetooth connectée se décline en modèle simple, ou avec une horloge intégrée et plus de fonctionnalités.

C’est quoi, cette promotion sur les Echo Dot 5 ?

L’Echo Dot 5ᵉ génération, modèle basique de 2022, est normalement vendue 64,99 €. Elle est proposée en ce moment au prix de 21,99 € sur Amazon.

L’Echo Dot peut s’accompagner d’une ampoule connectée E27 de la marque Tapo, dans un pack au prix de 28,99 €, vendu autour de 65 € habituellement. Un pack avec une Smart Plug (Prise connectée en WiFi) Tapo est aussi disponible, au prix de 30,99 € au lieu de 76,98 €.

L’Echo Dot 5ᵉ génération de 2022 avec horloge, est habituellement vendue 74,99 €. Elle est proposée en ce moment au prix de 36,99 € sur Amazon.

L’Echo Dot peut s’accompagner d’une ampoule connectée E27 de la marque Tapo, dans un pack au prix de 43,99 € au lieu de 80 € habituellement. Un pack avec une Smart Plug (Prise connectée en WiFi) Tapo est aussi disponible, au prix de 45,99 € au lieu de 86,98 €.

C’est quoi, cette enceinte connectée Echo Dot 5 ?

L’Echo Dot 5ᵉ génération est une enceinte connectée d’Amazon qui se décline en deux modèles. Le design tout en boule reprend celui de la version précédente, avec toujours des dimensions compactes et un style qui fonctionne avec toutes les pièces de votre intérieur, encore faut-il apprécier sa forme sphérique. Notez qu’elle ne dispose d’aucune certification IP, et que la salle de bain n’est pas sa place préférée, sauf si vous faites attention. Ses dimensions de 10,01 × 10,01 × 8,97 cm en font toutefois une enceinte discrète et facile à dissimuler et à harmoniser avec votre intérieur, d’autant plus qu’elle vient en deux coloris, noire ou blanche.

L’Echo Dot est une enceinte épurée qui se permet néanmoins une petite coquetterie à sa base. Le socle s’allume en effet en bleu, jaune ou rouge, lorsque Alexa vous écoute, ou simplement afin de fournir des informations. Le modèle avec horloge affiche en plus l’heure sur la face avant de l’appareil, grâce à un affichage LED parfaitement lisible. Ce dernier peut aussi afficher la météo du jour ou encore les titres des chansons en cours de lecture. Une fonction appréciable, mais pas nécessaire.

L’Echo Dot 5 est une enceinte esthétique et discrète // Source : Amazon

Les Echo Dot 5 sont-elles intéressantes à ce prix ?

En promotion, les Echo Dot sont une très bonne affaire, bien plus qu’à leur prix de départ. Niveau audio, elles n’ont pas à rougir face aux meilleures enceintes Bluetooth de 2023 présentes dans notre guide dédié. Amazon apprend de ces erreurs et corrige les défauts des précédents modèles, notamment sur les basses, plus puissantes et mieux équilibrées. Sans remplacer une enceinte haut de gamme, l’Echo Dot 5 fait un bon travail, avec des voix claires et précises, et un son juste qui ne perd pas en clarté lorsque vous poussez le volume.

L’application Amazon Alexa pour smartphone et tablette vous permet de contrôler l’enceinte au son de votre voix, à condition de parler près de l’Echo Dot. Des boutons physiques sont tout de même présents pour les commandes de base. Vous pourrez contrôler la musique en cours ou arrêter une alarme d’un tapotement à sa surface. L’Amazon Echo Dot s’intègre à l’écosystème Alexa Cast. Vous pourrez ainsi contrôler d’autres produits de domotique compatibles. Enfin, la prise connectée Smart Plug permet de connecter l’enceinte en Wi-Fi pour contrôler l’Echo Dot à distance via l’application.

