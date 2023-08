[Deal du Jour] JBL possède toute une gamme d’enceintes connectées performantes. La Flip 5, puissante et dotée d’une bonne autonomie, est pensée pour le transport. Elle est en ce moment à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur l’enceinte JBL Flip 5 ?

L’enceinte portable Flip 5 de la marque JBL est normalement vendue 139 €, et souvent trouvable autour de 115 €. Boulanger la propose en ce moment au prix de 79,99 €. Et en rentrant le code promo AUDIO10 dans le panier, vous profitez de 10 % de remise supplémentaire, ce qui fait passer le prix de la Flip 5 à 71,99 €.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La Flip 5 n’est pas la version la plus récente de la gamme d’enceintes Flip de JBL, mais son rapport qualité prix est imbattable, surtout en promotion. Son design cylindrique et ses dimensions de 44 × 80 mm en font une enceinte facile à transporter, malgré un poids de 540 g. Sa conception est robuste, et les embouts en silicone amortissent la plupart des chocs. Elle est de plus certifiée IPX7, et peut résister aux intempéries et être immergée dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur.

La Flip 5 est une enceinte basique et très simple à utiliser. Sur la face avant, vous trouverez des boutons pour contrôler la lecture, le volume et l’appairage en Bluetooth. Vous pourrez aussi contrôler l’enceinte grâce à votre smartphone ou tablette, via l’application dédiée disponible sur iOS et Android. L’app est ergonomique, mais propose malheureusement peu de réglages audio. Le mode PartyBoost vous permet d’appairer deux enceintes compatibles, pour obtenir un son stéréo.

La Flip 5 est munie d’une dragonne bien pratique // Source : JBL

Est-ce que la Flip 5 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 75 €, c’est même une excellente affaire pour une enceinte pas toute récente, mais toujours performante. Niveau audio, la Flip 5 est en effet puissante et offre un son équilibré, si toutefois vous ne poussez pas le volume à fond. Au maximum, les basses et les aigus ont une légère tendance à perdre en détail sur certaines pistes. Volume normal cependant, la Flip 5 délivre un son juste et dynamique, avec des timbres de voix clairs. Le son se distord légèrement si vous sortez du champ de l’enceinte, mais rien qui ne gâche l’ambiance.

Côté autonomie, la Flip 5 tiendra une bonne douzaine d’heures à volume raisonnable, et forcément moins à volume élevé.

