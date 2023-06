[Deal du jour] Connu pour ces amplificateurs au style identifiable entre mille, Marshall possède aussi une gamme d’enceintes au design similaire. L’enceinte portable Emberton est à la fois performante et élégante. Actuellement en promotion, elle devient bien plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur la Marshall Emberton ?

L’enceinte portable Marshall Emberton BT Black & Brass est vendue sur le site officiel de la marque au prix de 149 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 99,74 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de Marshall ?

La Marshall Emberton reprend l’identité visuelle fidèle à la marque. Sa grille métallique accompagnée du logo de la marque sur la face avant, et son revêtement noir, sont du plus bel effet. Sa surface en silicone aide à la prise en main, et protège des chocs en cas de chute. Sous l’enceinte, une zone antidérapante l’empêche de glisser une fois posée. Ses dimensions de 16 × 6.8 × 7.6 cm en font une enceinte compacte, facile à transporter, malgré un poids de tout de même 700 g. L’Emberton est certifiée IPX7 et résiste à une immersion temporaire de 30 minutes maximum dans l’eau. Dommage cependant que le connecteur USB-C ne soit pas protégé. En cas d’immersion, il vous faudra donc attendre le séchage de l’appareil avant de le connecter.

Sur la façade supérieure, deux boutons sont parfaitement intégrés à l’enceinte. Le bouton principal vous sert à allumer l’Emberton, contrôler le volume ou choisir les pistes. Un autre bouton, plus discret, est là pour appairer vos appareils en Bluetooth. L’enceinte de Marshall est compatible avec la connexion multipoint, afin de connecter un deuxième appareil, y compris pendant la lecture en cours avec un premier appareil. L’enceinte est malheureusement dépourvue d’entrée mini-jack. Notez qu’un indicateur du niveau de batterie est présent à côté des boutons, et ne gâche rien au design global.

La Marshall Emberton résiste à l’eau // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 € pour une belle enceinte performante, c’est une bonne affaire, surtout si vous êtes fan du design de Marshall. L’Emberton utilise la technologie True Stereophonic, propre à la marque. Elle permet une diffusion du son à 360°. Le rendu sonore multidirectionnel est effectivement au rendez-vous, et le son est riche et détaillé, devant comme derrière l’enceinte. L’enceinte peine un peu plus à retranscrire un audio fidèle sur les côtés. Les pistes y sont moins vives et les instruments paraissent étouffés. Une baisse de qualité sonore qui se fait ressentir davantage à fort volume, et en intérieur.

Le son est néanmoins de qualité, généreux en basses, et avec d’excellents médiums et aigus. Les timbres de voix sont clairs et détaillés et l’ensemble est propre, pour une enceinte portable. Enfin, l’Emberton est dotée d’une excellente autonomie de 20 heures.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleures enceintes de 2023.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.