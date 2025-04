Lecture Zen Résumer l'article

iOS 18.4 est là et la France a enfin le droit à Apple Intelligence. Parmi les fonctions, il y a la possibilité de déclencher ChatGPT lorsqu’on utilise Siri. Voici comment activer le chatbot sur son iPhone.

Ce 31 mars, iOS 18.4 a été publiée : la mise à jour apporte enfin Apple Intelligence en France sur les iPhone (les iPad et Mac y ont aussi droit). Parmi les fonctionnalités disponibles avec Apple Intelligence, il y a la possibilité d’utiliser ChatGPT directement depuis Siri. On vous montre comment faire pour l’utiliser.

Comment activer ChatGPT dans Siri ?

Il faut noter que tous les iPhone compatibles avec iOS 18.4 ne le sont pas avec Apple Intelligence. Seuls les iPhone 15 Pro et tous les iPhone 16 (y compris l’iPhone 16e) sont compatibles avec Apple Intelligence. Pour configurer ChatGPT, il faut d’abord avoir configuré Siri et Apple Intelligence sur son iPhone et avoir téléchargé l’application ChatGPT. Ensuite :

Ouvrez les Réglages de l’iPhone et allez dans la section « Apple Intelligence et Siri » ;

Cliquez sur « Extensions », puis sur « ChatGPT » ;

Cliquez sur « Configurer » dans la case « Utiliser ChatGPT » ;

Votre iPhone va alors vous proposer d’utiliser ChatGPT : cliquez sur « Suivant », puis sur « Activer ChatGPT » ;

Vous pourrez choisir deux options : Activer le chatbot sans compte : cliquez sur « Activer ChatGPT » ; Utiliser le chatbot avec un compte : connectez-vous avec vos identifiants de ChatGPT. Cela permet d’accéder à d’autres fonctionnalités exclusives à ceux qui paient un abonnement ;

Pour utiliser ChatGPT dans Siri, vous devrez cocher la case « Confirmer les requêtes ChatGPT ».

Les étapes pour activer ChatGPT sur Siri // Source : Numerama

Une fois ces étapes suivies, ChatGPT sera prêt à être utilisé depuis Siri.

Comment déclencher ChatGPT avec l’assistant vocal de l’iPhone ?

En restant appuyé sur le bouton latéral de l’iPhone ou en disant « Dis Siri » et en posant une question, l’assistant vocal peut décider ou non d’activer ChatGPT, s’il pense que cela peut être utile. C’est surtout le cas pour de l’analyse de photos ou de documents (pour demander un lieu ou un objet présent). Siri étant réputé pas très « intelligent » (par rapport à feu Google Assistant ou même Alexa), cela améliore grandement l’assistant vocal. Surtout que souvent, Siri ne trouve pas de réponse à nos questions.

On peut rédiger des gentils mots avec ChatGPT dans les Notes // Source : Numerama

On peut aussi utiliser ChatGPT lorsqu’on écrit du texte dans Notes ou lorsqu’on rédige dans Mail (cela fonctionne aussi dans Gmail notamment). Il est même possible de générer des images. Pour déclencher ChatGPT, il faut cliquer une fois sur le curseur de texte (comme si on voulait copier/coller), puis cliquer sur « Outils d’écriture ». En sélectionnant du texte, on peut demander au chatbot de le réécrire dans un autre style, de corriger les fautes, etc. Il est également possible de rédiger un texte entièrement.

Comment utiliser Siri sans lui parler ?

Si vous ne voulez pas parler pour activer Siri (et discuter avec ChatGPT), c’est possible. Il faut activer un certain réglage :

Allez dans les Réglages de votre iPhone ;

Cliquez sur « Apple Intelligence et Siri » ;

Cliquez sur « Parler et écrire à Siri » ;

Cochez la case « Écrire à Siri ».

Le mode silencieux de Siri fonctionne aussi avec ChatGPT

À chaque fois que vous voudrez activer Siri, il faudra cliquer deux fois sur la barre tout en bas de l’écran (celle qui permet de changer d’application ou de revenir à l’écran d’accueil). Un champ textuel s’affichera, le clavier s’ouvrira et vous pourrez taper votre requête. Siri répondra silencieusement.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !