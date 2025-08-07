Lecture Zen Résumer l'article

Attendu depuis plus de deux ans, GPT-5 devient aujourd’hui le nouveau modèle par défaut de ChatGPT pour tout le monde. OpenAI le présente comme une avancée importante vers l’intelligence artificielle générale, grâce à une incroyable capacité à faire tout à une vitesse inédite.

Un peu plus de deux ans après l’annonce de GPT-4, en mars 2023, OpenAI dévoile enfin son successeur : GPT-5.

Le 6 août 2025, Numerama a assisté en avant-première à la présentation du nouveau super modèle de langage de la société américaine, en présence de Sam Altman, son grand patron.

« J’ai essayé de revenir à GPT-4 et c’était vraiment pénible », s’amuse Sam Altman. « GPT-5 est nettement meilleur sur des choses évidentes et sur d’autres plus subtiles. J’ai l’impression que c’est quelque chose dont je ne veux plus jamais me passer. Ça me rappelle quand l’iPhone est passé des anciens écrans à pixels à l’écran Retina. Je m’étais dit, wow, je n’arrive pas à croire à quel point c’était mauvais. »

Quelles sont les nouveautés de GPT-5, le nouveau modèle capable de tout faire dans ChatGPT ?

Après deux ans et demi de rumeurs, GPT-5 est enfin là.

Premier changement non négligeable : OpenAI met fin à la complexité des noms de ses modèles. GPT-5 ne remplace pas seulement GPT-4o, GPT-4 et GPT-4.5, il remplace aussi o3 et o4-mini, les modèles de réflexion disponibles dans ChatGPT ou via l’API. L’objectif est d’avoir un seul modèle par défaut dans l’application pour que les utilisateurs débutants aient accès aux mêmes fonctions que les abonnés qui maîtrisent l’outil. « GPT-5 donne l’impression d’avoir un expert niveau doctorat disponible à tout moment dans sa poche », affirme Sam Altman. Les abonnés « Plus », eux aussi, passeront à une interface unique avec un seul modèle. Ils disposeront d’un accès plus généreux au modèle de réflexion intégré à GPT-5, gpt-5-thinking.

Les utilisateurs de l’application ChatGPT vont être accueillis par ce message d’accueil pour GPT-5. // Source : OpenAI

Que change concrètement GPT-5 pour les 700 millions d’utilisateurs de ChatGPT ?

Hélas, OpenAI reste très discret sur les dessous de son nouveau modèle : ni l’architecture exacte, ni le nombre de paramètres, ni même la composition des données d’entraînement n’ont été révélés à ce stade. On dispose néanmoins de quelques repères : GPT-5 peut ingérer jusqu’à 256 000 tokens de contexte – soit près de 400 000 tokens au total en comptant la phase de raisonnement interne – contre 200 000 pour GPT-4o . Côté performances, seuls quelques scores officiels ont été publiés : 74,9 % sur SWE-bench Verified, 88 % sur Aider Polyglot, 69,6 % sur Scale MultiChallenge, 96,7 % sur τ²-bench telecom et 46,2 % sur HealthBench Hard – autant de nouveaux records pour un modèle grand public. Pour le reste, OpenAI devrait dévoiler progressivement d’autres détails techniques, notamment lors de son livestream du 7 août 2025.

GPT-5 est à la fois un modèle général et un modèle de réflexion (il y a en réalité plusieurs sous-modèles comme GPT-5-main, GPT-5-mini et GPT-5-thinking). L’utilisateur n’a pas besoin de sélectionner le type de modèle avec lequel il souhaite interagir, ChatGPT le devine automatiquement. Dans l’API, il est possible de paramétrer le niveau de réflexion et la longueur des réponses. Trois modèles sont proposés aux développeurs : GPT-5, GPT-5-mini et GPT-5-nano.

Le temps de réponse de GPT-5 est une des grandes nouveautés du modèle. OpenAI le présente comme largement inférieur à GPT-4 et GPT-4o, au point de changer l’utilisation des IA génératives. L’entreprise indique qu’il est « tellement rapide qu’on doute qu’il ait réfléchi suffisamment ».

GPT-5, même lorsqu’il est en mode raisonnement, n’hallucinerait quasiment plus. OpenAI dit avoir soigné cet aspect pour empêcher à son modèle de se tromper ou de renvoyer des réponses décevantes (-45 % par rapport à 4o et -80 % par rapport à o3). GPT-5, quand il ne peut pas répondre à un sujet, adaptera la question pour pouvoir fournir une réponse susceptible de convenir malgré tout, plutôt que d’indiquer qu’il ne peut pas répondre.

GPT-5 peut créer du code et exécuter des mini-applications directement depuis l’interface de ChatGPT. Ses capacités sont beaucoup plus larges que dans les précédents modèles. « L’une des choses les plus incroyables est que GPT-5 peut instantanément créer un logiciel complet à votre demande. Je pense que ce concept de ‘logiciel à la demande’ sera une caractéristique majeure de l’ère GPT-5 », pronostique à Numerama Sam Altman.

La qualité d’écriture de GPT-5, héritée de GPT-4.5, est nettement plus subtile que dans les précédents modèles. Sur tous les aspects (code, écriture, santé, discussions humaines), OpenAI dit que son nouveau modèle ridiculise les anciens.

Le mode voix avancé va être amélioré, tandis que le mode voix standard va disparaître. OpenAI va également lancer 4 nouvelles personnalités, à la manière du Grok de xAI.

Les nouveautés de ChatGPT avec GPT-5. // Source : OpenAI

« Pour la plupart des utilisateurs de ChatGPT, ce sera leur toute première véritable introduction au raisonnement », expliquent à Numerama les dirigeants d’OpenAI. Puisqu’o3 et o4-mini étaient cachés dans les réglages, et que GPT-4o était le modèle par défaut, OpenAI s’attend à impressionner des millions de personnes avec les capacités d’analyse de son nouveau modèle. De quoi initier une nouvelle ère dans cette révolution de l’IA.

« GPT-3 donnait un peu l’impression de parler à un lycéen. GPT-4 ressemblait davantage à une discussion avec un étudiant. Avec GPT-5, pour la première fois, j’ai réellement l’impression de m’adresser à un expert de niveau doctorat sur n’importe quel sujet. » Sam Altman, patron d’OpenAI

Selon OpenAI, GPT-5 offre « l’équilibre parfait entre intelligence et rapidité ». Si Sam Altman se veut très prudent sur l’utilisation du terme AGI (intelligence artificielle générale), il revendique volontiers que GPT-5 est ce qui s’en rapproche le plus aujourd’hui :

« Je déteste le terme AGI parce que chacun l’utilise pour désigner quelque chose de différent. Mais ce modèle marque un véritable progrès vers des modèles réellement capables. GPT‑5 est clairement doté d’une intelligence générale. Même si, selon la manière dont la plupart d’entre nous définissent l’AGI, il manque encore quelque chose d’assez important. Ce n’est pas un modèle qui apprend continuellement après avoir été déployé, à partir des nouvelles choses qu’il rencontre – une caractéristique qui, selon moi, devrait faire partie intégrante d’une véritable AGI. Cependant, le niveau d’intelligence atteint ici, les capacités démontrées, représentent une énorme avancée. »

« Ce qui est vraiment difficile à exprimer ou à quantifier, c’est cette impression profondément humaine qu’il procure. Quand on échange avec GPT-5, l’interaction semble juste un peu plus naturelle. »

Nick Turley, responsable de ChatGPT

Quid des coûts pour les utilisateurs de l’API ? OpenAI parle d’un ticket d’entrée de 1,25 dollar par million de tokens, avec 90 % de réduction cache, et d’un coût de sortie de 10 dollars par million de tokens. Il s’agit de tarifs équivalents à ceux de GPT-4o.

Comment essayer GPT-5 dans ChatGPT ? OpenAI lance gratuitement son nouveau modèle

GPT-5 est-il la révolution annoncée et attendue ? En l’absence de détails techniques, le plus simple est de l’essayer. La bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps : OpenAI déploie gratuitement GPT-5 chez tous ses utilisateurs, y compris celles et ceux qui ne payent pas, dès aujourd’hui. Les clients éducation devront attendre une semaine, mais les autres, y compris dans l’Union européenne, sont servis aujourd’hui.

ChatGPT Pro : accès illimité à GPT-5 et accès exclusif à GPT-5-Pro, une version plus puissante.

accès illimité à GPT-5 et accès exclusif à GPT-5-Pro, une version plus puissante. ChatGPT Plus : accès avec un quota important à GPT-5 et accès à GPT-5-mini quand le quota est dépassé. OpenAI prédit que personne n’épuisera le quota de GPT-5 dans cette formule.

accès avec un quota important à GPT-5 et accès à GPT-5-mini quand le quota est dépassé. OpenAI prédit que personne n’épuisera le quota de GPT-5 dans cette formule. ChatGPT Gratuit : accès limité à GPT-5, avec un relai sur GPT-5-mini quand nécessaire.

OpenAI promet que GPT-5 sera capable de générer des applications automatiquement. // Source : OpenAI

La révolution GPT-5 aura-t-elle lieu ? Les premiers cas d’usage devraient rapidement être dévoilés. Avec, peut-être, des possibilités inédites.

