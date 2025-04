Lecture Zen Résumer l'article

Selon les informations de The Verge, OpenAI s’apprête à lancer plusieurs nouveaux modèles de langage la semaine du 14 avril. ChatGPT va accueillir GPT-4.1, o3 et o4, en attendant la révolution GPT-5 décalée à plus tard en 2025.

Aujourd’hui, ChatGPT propose de nombreux modèles de langage. En plus de GPT-4o, le modèle par défaut depuis mai 2024, l’entreprise propose GPT-4.5, o1, o3-mini, l’ancien GPT-4 et plusieurs versions dérivées de ses modèles. Il y a aussi le mode Deep Research, qui permet d’exploiter le super-modèle o3.

La semaine du 14 avril, OpenAI pourrait lancer plein de nouveaux modèles. En plus d’o3 et d’o4-mini, que l’entreprise a déjà confirmé, The Verge rapporte qu’OpenAI prépare GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano, qui pourraient devenir les nouveaux modèles par défaut. Il s’agirait de versions améliorées de GPT-4o, qui vient pourtant de recevoir une mise à jour avec le support de la génération d’images.

Pourquoi lancer GPT-4.1 maintenant, alors que GPT-4.5 et GPT-5 arrivent ?

L’annonce potentielle de GPT-4.1 peut surprendre, alors qu’aucune rumeur n’avait mentionné l’existence de ce modèle auparavant. OpenAI a déjà lancé GPT-4.5 sous la forme d’une version expérimentale, mais ce modèle coûte énormément d’argent par requête. Il n’est pas destiné à devenir le modèle par défaut dans ChatGPT. Le futur GPT-5, lui, est amené à devenir le modèle unique dans l’assistant intelligent. Il s’agit d’un nouveau style de modèle multimodal capable de solliciter différentes technologies en fonction de la question. OpenAI veut en faire le modèle par défaut, y compris dans la version gratuite.

Tous les modèles disponibles dans ChatGPT. // Source : Capture Numerama

Pour la plupart des utilisateurs de ChatGPT, les différences entre les modèles sont probablement inconnues. OpenAI sait que son interface est compliquée à comprendre, d’où sa volonté de simplifier son offre. L’entreprise travaille sur un système de curseur, pour demander plus ou moins de réflexion, qui remplacerait la sélection d’un modèle.

OpenAI veut séduire le grand public : ChatGPT n’affiche plus le nom du modèle. // Source : Numerama

Avec GPT-4.1, OpenAI pourrait potentiellement sortir une version légèrement améliorée de GPT-4o, mais sans les évolutions majeures (et coûteuses) de GPT-4.5 ou GPT-5. La sortie de GPT-4.1 pourrait signifier que GPT-4.5 ne sortira jamais de sa phase de recherche, ou que GPT-4.1 vise à lui faire réaliser des économies sur les requêtes moins importantes, notamment grâce aux déclinaisons Mini et Nano, qui pourraient être solicitées sur les petites tâches.

Sur son site, OpenAI indique que GPT-4, son modèle le plus ancien, sera supprimé le 30 avril. D’ici là, ChatGPT pourrait avoir droit à un immense nettoyage, avec beaucoup moins de modèles. Reste à savoir si GPT-4o sera encore disponible et nécessaire pour générer des images. Dans ce cas, GPT-4.1 verrait son intérêt diminuer.

