En parallèle du lancement de GTP-5, OpenAI a intégré quatre pré-réglages de ChatGPT disponibles pour tous les utilisateurs. Il s’agit en fait de quatre personnalités, dont les réponses et le ton sont adaptés.

Ce 7 août 2025, OpenAI a fait son annonce de l’année : l’arrivée de GPT-5, plein de promesses majeures. Un nouveau modèle de langage qu’on peut déjà essayer sur ChatGPT dès aujourd’hui. Avec lui arrivent quatre « personnalités » pour le chatbot, ce qui permet d’adapter ses réponses.

À quoi servent les personnalités de ChatGPT ?

On reproche souvent à ChatGPT de n’avoir aucune personnalité, d’être lisse et c’est normal : c’est le cas. En raison de conception, il formule les réponses les plus neutres possibles. OpenAI a réagi en marge de l’annonce de GPT-5, dans un billet de blog publié ce 7 août.

GPT-5 est là. // Source : Capture d’écran

L’entreprise explique lancer en phase expérimentale quatre nouvelles personnalités prédéfinies pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Pour OpenAI, « GPT-5 est nettement plus performant en matière de suivi des instructions » ; l’entreprise dit avoir constaté « une amélioration dans sa capacité à suivre des instructions personnalisées ».

Pour le moment, on ne peut converser avec elles qu’à l’écrit, mais OpenAI assure qu’elles seront prochainement disponibles pour les conversations orales. Ces personnalités permettent de définir le mode d’interaction de ChatGPT « sans avoir à rédiger de messages personnalisés ». Voici les quatre personnalités disponibles pour le moment :

Cynique : « critique et sarcastique » ;

Robot : « efficace et direct » ;

Attentif : « attentionné et compréhensif » ;

Geek : « curieux et enthousiaste » ;

Par défaut : « joyeux et flexible ».

Comment utiliser les personnalités de ChatGPT ?

Ces différentes personnalités sont déjà disponibles pour tous les utilisateurs (ceux qui paient, comme ceux qui ne paient pas). Pour les activer :

Cliquez en bas à gauche de l’écran, sur votre photo ;

Cliquez ensuite sur « Paramètres » ;

Dans la section « Personnalisation », cliquez sur « Instructions personnalisées » ;

Activez les instructions personnalisées si ce n’est pas encore fait ;

Dans le paramètre « Quelle personnalité ChatGPT doit-il adopter ? », cliquez sur la personnalité de votre choix.

Autre possibilité : cliquer directement sur « Personnaliser ChatGPT », après avoir cliqué sur votre photo de profil.

Les personnalités de ChatGPT. // Source : Capture d’écran ChatGPT

Pour changer de personnalité, il faudra revenir dans les paramètres du chatbot et en sélectionner une autre.

