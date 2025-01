Lecture Zen Résumer l'article

La perspective d’une future réunion entre Sam Altman, le patron d’OpenAI et de ChatGPT, et l’administration américaine suscite des fantasmes depuis quelques jours. D’aucuns pensent qu’il pourrait s’agir d’intelligence artificielle générale, le Graal de l’IA. Mais Sam Altman a démenti.

C’est une réunion devant se tenir le 30 janvier prochain, et qui suscite déjà des fantasmes sur l’avenir de l’intelligence artificielle. En cause ? Une rencontre qui impliquera le « père » de ChatGPT, Sam Altman, ainsi que des responsables de l’administration américaine. Qui plus est, ces discussions sur l’IA doivent se tenir à huis clos.

C’est le site Axios qui a révélé le 19 janvier l’existence de cette future entrevue. Selon les informations du méta américain, l’entreprise derrière ChatGPT, OpenAI, dévoilerait « dans les semaines à venir » des avancées particulièrement importantes dans l’intelligence artificielle, notamment l’IA générative.

Précisément, OpenAI s’apprêterait à annoncer « une nouvelle avancée qui permettra à des super-agents de niveau doctoral d’accomplir des tâches humaines complexes ». Et selon d’autres sources consultées par Axios, les prévisions en matière de progrès d’intelligence artificielle auraient « dépassé les prévisions » ces derniers mois.

En creux, donc, l’arrivée des prétendus super-agents pourrait bouleverser les systèmes actuels d’IA générative. Ceux-ci passeraient d’un usage anecdotique à celui d’une véritable utilisation opérationnelle à grande échelle. Fini le temps d’une IA « divertissante » et suscitant la curiosité : place à une IA qui remplacera largement des humains.

Depuis le papier d’Axios, d’aucuns pensent que le patron d’OpenAI va parler « d’intelligence artificielle générale » (AGI) avec la Maison-Blanche. C’est en tout cas ce qui ressort du réseau social X : des gens misent sur cette hypothèse, car sinon pourquoi organiser une réunion derrière des portes closes ? « Embrassez la singularité », dit l’un d’eux.

C’est quoi, l’intelligence artificielle générale ?

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’AGI représente le Graal. Une AGI (pour Artificial General Intelligence, en anglais) désigne un système qui est en mesure d’effectuer toutes les tâches intellectuelles qu’un humain peut faire. Or aujourd’hui, ce n’est pas le cas : les systèmes d’IA sont spécialisés dans une ou des tâches bien précises.

Si un jour ce Graal est trouvé, d’aucuns pensent que l’humanité serait à la veille d’une explosion d’intelligence, en particulier si cette IA générale est en mesure de progresser et de s’améliorer. On appelle ce moment « singularité technologique » : il désigne le moment où la (super)intelligence artificielle surclasserait largement celle de l’humanité.

Bien des annonces spectaculaires pour ChatGPT en 2025 ? // Source : Numerama

Cette perspective demeure toutefois hypothétique, mais elle suscite à la fois bien des craintes et des espoirs. Les progrès récents en matière d’IA ont en tout cas relancé l’intérêt pour ce scénario. Et le fait que des super-agents qui auraient un niveau doctoral constitue a priori un pas supplémentaire dans cette direction.

Mais sur X, Sam Altman a pris la parole pour calmer le jeu. « Le battage médiatique sur Twitter est de nouveau incontrôlable », a-t-il écrit le 20 janvier. « Nous n’allons pas déployer l’AGI le mois prochain, et nous ne l’avons pas non plus construit. Nous avons des choses très cool pour vous, mais détendez-vous et réduisez vos attentes par 100 ! »

D’autres indices donnent du poids à ces dénégations. L’an dernier, OpenAI a enregistré plusieurs départs notables parmi ses cadres historiques et sa direction. Il semble paradoxal pour des personnes très engagées dans l’IA de quitter une entreprise que l’on dit sur le point de décrocher le Graal de l’IA. Ne voudraient-elles pas au contraire en être ?

Des modèles pour ChatGPT « capables de réfléchir »

À l’heure actuelle, le modèle le plus avancé de ChatGPT s’appelle o1 et son utilisation à pleine capacité requiert un abonnement à 200 dollars par mois (mode pro et utilisation illimitée). Il est toutefois possible de profiter d’o1 via l’offre plus classique à 20 dollars. Selon OpenAI, ce modèle est capable de « raisonnements complexes ».

Cependant, en décembre, l’entreprise a organisé un évènement étalé sur 12 jours pour lancer des nouvelles fonctionnalités et évoquer l’avenir. Parmi les annonces faites, il y a notamment eu l’évocation d’o3, qui serait encore plus remarquable qu’o1. Cependant, il a été estimé que l’accès à un tel modèle pourrait être hors de prix.

Il s’avère que le modèle o3 doit s’adresser surtout aux scientifiques et aux professionnels, doit être disponible fin janvier, une fois passée l’étape des tests de sécurité. Certains retours disent que les facultés d’o3 seraient vraiment puissantes — en programmation informatique, par exemple. Dès lors, la réunion du 30 janvier apparaît liée.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Prudence d’OpenAI sur l’émergence de l’AGI

À l’occasion d’une session de questions / réponses sur Reddit en novembre, Sam Altman avait estimé que 2025 pourrait être l’année où ChatGPT serait en mesure de traiter des tâches de manière autonome. En la matière, des expérimentations pour autonomiser les chatbots sont déjà en cours, comme Auto-GPT ou Baby-GPT.

Sam Altman avait en tout cas estimé qu’il s’agira d’un thème majeur en 2025. Lui et son équipe ont également considéré que l’IA générale pourra être atteinte avec le matériel informatique actuel — en clair, pas besoin de se servir d’un ordinateur quantique. En revanche, ni lui ni ses collègues ne se sont hasardés à donner une date pour AGI.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !