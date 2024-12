SFR dégaine avant l’heure ses offres de fin d’année et affiche les derniers smartphones de Samsung, comme le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy S24 FE, à prix cassés avec son forfait de 250 Go.

Le Black Friday est passé, mais il est encore temps de faire de bonnes affaires et de préparer de belles surprises pour ses proches à Noël. SFR propose en effet jusqu’au 10 décembre 2024 des remises exceptionnelles sur une large sélection de smartphones.

La marque Samsung est d’ailleurs à l’honneur de l’évènement, avec ses références les plus récentes et emblématiques. En souscrivant au forfait SFR de 250 Go à 34,99 euros par mois pendant 1 an (puis 44,99 euros par mois), vous pouvez obtenir :

le Galaxy Z Flip 6 à 291 euros au lieu de 1199 euros, ou à 99 euros, suivi de 24 mensualités de 8 euros (soit -76 %) ;

le Galaxy S24 FE à 121 euros au lieu de 749 euros, ou à 1 euro puis 24 mensualités de 5 euros, avec les écouteurs Galaxy Buds FE offerts (soit -84 %).

Galaxy Z Flip 6 : un smartphone tendance particulièrement doué en photo

Le Galaxy Z Flip 6 n’est plus à présenter tant il a fait parler de lui depuis sa sortie en août dernier. Derrière son design devenu iconique, ce smartphone cache une solide configuration, surtout destinée à servir la partie photo.

Si le Galaxy Z Flip 6 profite d’une combinaison photo efficace avec son triple capteur arrière de 50, 12 et 8 mégapixels, c’est surtout par son traitement de l’image exemplaire et son puissant outil de retouche photo qu’il se distingue. En à peine quelques clics, les plus néophytes obtiennent des clichés nets, lumineux et automatiquement sublimés.

Plié, le Z Flip 6 est tout mignon. On aime beaucoup ses bords plats et ses coloris mats. // Source : Numerama

Les selfies gagnent, eux aussi, en qualité, car ils peuvent aisément être capturés par l’appareil photo principal. Plus besoin d’être à l’aveugle pour profiter des meilleurs capteurs du smartphone, l’écran secondaire AMOLED de 3,4 pouces proposant une prévisualisation en temps réel.

Pour tous ces moments où vous n’avez que faire de la photo, le Galaxy Z Flip 6 offre un réel confort à l’usage, tant pour la navigation web que pour le multimédia. Samsung l’a pourvu d’un lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces. Autant d’atout ayant valu au Galaxy Z Flip 6 d’obtenir l’excellente note de 9/10 sur Numerama.

Si vous attendiez la bonne occasion pour vous offrir ce smartphone, le moment est venu. Jusqu’au 10 décembre, SFR le propose à seulement 291 euros au lieu de 1199 euros avec son forfait de 250 Go. L’opérateur vous permet aussi de le régler sur 2 ans, à raison d’un premier versement de 99 euros suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Galaxy S24 FE : une configuration digne d’un smartphone haut de gamme pour seulement 121 euros

Bien plus abordables que les premium Galaxy S et reprenant pourtant leur design ainsi qu’une large partie de leur fiche technique, les Galaxy S FE constituent une bonne alternative au sein de la marque coréenne.

Lancé en septembre dernier, le Galaxy S24 FE ne fait pas figure d’exception : une conception calquée sur l’élégant Galaxy S24, un écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces et un triple capteur photo de 50 + 12 + 8 mégapixels filmant jusqu’en 8K.

Galaxy S24 FE. // Source : Numerama

L’ensemble est propulsé par la puce Exynos 2400 optimisée pour l’intelligence artificielle. Le Galaxy S24 FE est donc le premier de la série à embarquer la suite d’outils Galaxy AI, comprenant une aide à la rédaction de message, la traduction en temps réel des appels multilingues, la recherche visuelle ou encore la retouche photo.

Jusqu’au 10 décembre, cet excellent smartphone est proposé avec le forfait SFR de 250 Go à seulement 121 euros au lieu de 749 euros, avec en prime une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE, d’une valeur de 99 euros, offerte. L’opérateur permet également à ceux qui le souhaitent d’étaler le paiement sur 2 ans, à raison d’un premier versement de 1 euro suivi de 24 mensualités de 5 euros.

Un copieux forfait de 250 Go pour les accompagner

Afin d’obtenir ces deux incontournables de Samsung au meilleur prix, SFR vous propose de les associer à son généreux forfait de 250 Go. Disponible à 34,99 euros par mois la première année, puis à 44,99 euros avec un engagement de deux ans, cette offre mobile est parmi les plus complètes du marché.

Offre valable jusqu’au 10 décembre 2024. // Source : SFR

Ce forfait comprend :

250 Go de données mobiles en 5G utilisables en France métropolitaine ;

dont 100 Go utilisables en Europe et dans les DOM + 10 Go valables depuis les États-Unis et le Canada ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine ;

un espace de stockage cloud sécurisé de 1 To pour mettre à l’abri ses photos, ses vidéos et tous ses fichiers importants ;

un accès illimité aux chaînes de TV et aux VOD proposées sur l’application SFR TV ;

une option exceptionnellement gratuite pour passer des appels et envoyer des SMS depuis sa montre connectée ;

le prêt d’un smartphone en cas de panne, de casse ou de perte de son nouveau Galaxy S24 FE ou Galaxy Z Flip 6.

Parfait pour profiter pleinement et en toute sérénité de tout ce que ces smartphones haut de gamme ont à vous offrir.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+