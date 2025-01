Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce téléviseur connecté 4K de 77″ est un modèle conçu pour tous les usages possibles, de la soirée cinéma à la session de gaming. Il embarque même la technologie Ambilight, pour un coin TV Cosy. Il profite pour les soldes d’une double réduction, ainsi que de 190 € en carte cadeau.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, cette promotion sur TV OLED de Philips ?

Le TV Philips 77OLED759 est normalement vendu 2 490 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé actuellement au prix de 1 812,30 €, grâce à une réduction sur le site de Darty, ainsi qu’au code promo SOLDES800 à rentrer dans le panier.

Et jusqu’au 18 janvier 2025 inclus, une carte cadeau d’un montant de 190 € est offerte pour l’achat du téléviseur.

C’est quoi, ce téléviseur géant ?

Le téléviseur 77OLED759 de Philips est un modèle au design élégant avec des bordures fines qui mettent en valeur la (très) grande dalle de 77 pouces, soit tout de même 195 cm de diagonale. C’est donc un (très) grand téléviseur qui nécessite beaucoup de place dans votre salon, ainsi que le meuble TV approprié. Assurez-vous aussi d’avoir le recul nécessaire pour profiter du téléviseur. Une distance entre 2 m et 2,50 m entre votre canapé et le téléviseur est requise.

L’Ambilight devient vite indispensable // Source : Philips

Autre particularité, la technologie Ambilight présente sur le téléviseur projette de la lumière sur vos murs, derrière et autour de l’écran, grâce à un jeu de LED. La lumière projetée est bouge de concert avec l’image diffusée afin de prolonger l’image et d’augmenter l’immersion. L’effet fonctionne très bien pour les jeux vidéo, moins pour le cinéma. Vous pourrez toutefois l’utiliser pour diffuser une lumière d’ambiance, de la couleur et de l’intensité de votre choix, idéal pour ambiancer votre coin TV en regardant Twin Peaks. Notez que l’Ambilight est aussi désactivable.

À ce prix, ce téléviseur est-il une bonne affaire ?

Cela reste un prix très élevé pour un téléviseur, mais le 77OLED759 vous assure de nombreuses années de visionnage avant de devoir songer à le remplacer. Philips propose en effet un des meilleurs modèles sur le marché. Sa dalle OLED offre une image réaliste avec des noirs toujours noirs, et des détails dans les zones sombres comme lumineuses. Les principaux formats HDR, dont le Dolby Vision, sont pris en charge pour une image de grande qualité. Vous pourrez aussi jouer dans d’excellentes conditions, et brancher vos consoles sur les ports HDMI 2.1 et profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Enfin, le système d’exploitation maison Titan OS habille les menus du téléviseur. L’ensemble est fluide et ergonomique et la recherche de contenu, que ce soit à la télécommande ou à la voix, est simple et plaisante.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !