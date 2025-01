Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’y a pas que Dyson dans le monde des aspirateurs balais. La marque Dreame propose toute une gamme qui n’a rien à envier au géant du marché. La preuve avec ce H13 Pro en promotion, qui non seulement aspire, mais lave également vos sols.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur balais ?

L’aspirateur eau et poussière Dreame H13 Pro est normalement vendu 599 €. Pour les soldes d’hiver, vous le trouverez au prix de 399 € sur Amazon.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dreame ?

Le Dreame H13 Pro ne figure certes pas dans notre guide des meilleurs modèles d’aspirateurs balais, mais il n’a pas grand-chose à envier à certains modèles de grandes marques. Son design classique et ses teintes noires et grises lui donnent un style d’aspirateur haut de gamme. Avec moins de 6 kg sur la balance, il se pilote facilement et glisse bien sur tout type de sol. Trois boutons sont disposés sur la poignée du manche, afin d’allumer et d’éteindre l’appareil ou de changer de mode de nettoyage.

Le Dreame H13 Pro dispose aussi d’un écran qui affiche quelques informations comme le niveau de charge restante, le mode de nettoyage sélectionné, ou un indicateur bien pratique qui indique quand le sac à poussière est plein. Sa fonctionnalité de lavage à l’eau chaude couplée au séchage à 60 ºC permet de laver le sol en plus d’aspirer. Pour laver proprement, il dispose de deux réservoirs d’eau, un propre de 900 mL qui se place à l’arrière, ainsi qu’un autre pour récolter l’eau usagée.

Le Dreame H13 Pro possède une fonction lavante // Source : Dreame

À ce prix, cet aspirateur est-il une bonne affaire ?

C’est assurément un bon prix pour un aspirateur laveur haut de gamme aux bonnes performances et à la conception de qualité. Grâce à un rouleau-brosse humidifié et son moteur de 18 000 Pa, il peut aspirer la saleté et décoller les résidus efficacement. Dans les faits, la plupart des saletés sont en effet aspirées et les salissures correctement nettoyées. Il vous faudra toutefois effectuer de temps à autre un second passage pour les traces les plus tenaces. Plusieurs modes de nettoyage sont disponibles, mais le H13 Pro est capable de choisir automatiquement le mode selon la saleté. Il est aussi possible d’utiliser l’aspirateur pour laver le sol uniquement.

Comme chez Dyson, une lumière constituée de LED à l’avant sert à éclairer la poussière sur le sol. Ce laser n’est pas aussi pertinent que chez son concurrent, mais amusera les plus jeunes s’ils sont de corvée de ménage. Une fois les tâches terminées, vous pourrez ranger l’aspirateur sur sa station de recharge afin qu’il reprenne des forces. Comptez environ 4 h de charge pour 40 minutes d’autonomie.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !