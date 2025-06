Lecture Zen Résumer l'article

La Trump Organization va commercialiser un smartphone aux couleurs du président américain. Elle revendiquait initialement que son Trump Phone était fabriqué aux États-Unis. Mais ces derniers jours, son site Internet a arrêté de le prétendre. Pour cause : il s’agissait d’un mensonge.

Il y a 10 jours, la Trump Organization, entreprise de la famille de Donald Trump, lançait le forfait mobile Trump Mobile et le smartphone Trump Phone. Ce dernier est un téléphone vendu à 500 dollars et prétendument fabriqué aux États-Unis. Sauf qu’on a découvert qu’il s’agissait d’un téléphone chinois modifié.

Un argument de vente qui tombe à l’eau

Comme l’a fait remarquer The Verge, depuis quelques jours, le site de Trump Mobile (qui vend un forfait mobile et le téléphone) paraît avoir supprimé toute mention expliquant que le Trump Phone est fabriqué aux États-Unis. Le slogan a changé : il est écrit que le téléphone est « fièrement américain ».

Le site de Trump Mobile ne revendique plus de fabrication américaine // Source : Capture Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Trump Mobile explique dorénavant que son appareil « n’est pas seulement puissant : il est né aux États-Unis. Avec des mains américaines derrière chaque appareil, nous apportons soin, précision et qualité fiable à chaque détail. » Au lieu d’indiquer que le téléphone est fabriqué sur le territoire américain, c’est sa conception qui est américaine.

L’ancienne version du site revendiquait une fabrication américaine // Source : Capture Numerama

The Verge ajoute que quelques détails techniques ont changé : l’écran est passé de 6,78 à 6,25 pouces. Le site indiquait que l’appareil était doté de 12 Go de RAM : l’indication a disparu. Enfin, la date de sortie pourrait être repoussée : le site écrivait que le téléphone devait sortir en septembre ; désormais, ce sera « plus tard dans l’année ». L’hypothèse, c’est que Trump Mobile ait changé de fournisseur pour son appareil. Pour le moment, la Trump Organization s’est refusée à tout commentaire. Tout laisse penser que le produit n’existe pas totalement.

Ce qui est américain dans le Trump Phone

Le Trump Phone ne serait quasiment pas américain. Les détails techniques sur le téléphone et sa présentation sur le site Trump Mobile suggèrent que seule sa conception est Made in USA. La façade arrière dorée, qui arbore la mention « T1 »,ainsi que le drapeau américain juste en dessous, viennent sans doute des États-Unis. Il y a aussi le fond d’écran de verrouillage aux couleurs de Trump Mobile, avec la mention « Make America Great Again » et le drapeau américain. Mais le produit en lui-même est probablement chinois.

Le Trump Phone est très probablement fabriqué en Chine // Source : Montage Numerama

Il est possible que le téléphone soit livré avec d’autres fonds d’écran aux couleurs des États-Unis. Peut-être que Trump Mobile a touché à l’interface pour y ajouter des touches dorées, mais c’est tout.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama