Des rumeurs en provenance d’un média fiable évoquent le lancement d’une console portable estampillée Xbox. De quoi s’agit-il vraiment ?

Les consoles Xbox ne se vendent pas. Et le nouveau positionnement de Microsoft, déterminé à devenir un gros éditeur, pourrait le conduire à abandonner le segment. Or, contre toute attente, ce ne seraient pas du tout les plans de la multinationale, selon les dernières indiscrétions de Windows Central, partagées le 10 mars 2025. Elles évoquent la sortie d’une nouvelle génération de Xbox pour 2027 et, même, une console portable pour… cette année.

Attention, il ne s’agira pas d’une console portable Xbox à proprement parler — celle évoquée par Phil Spencer il y a plusieurs mois et qui ne sera pas commercialisée avant un moment. En réalité, il s’agirait d’une machine conçue en partenariat avec un fabricant tiers (Lenovo, MSI ou encore Razer), avec une ergonomie plus « Xbox friendly ». Mais rien ne devrait trop l’éloigner de ce qu’on connaît déjà avec le marché des PC déguisés en console portable.

Une console portable Xbox en 2025 ? Oui, mais non

Windows Central ne communique pas l’identité du partenaire de Microsoft sur cette future console portable. Le nom de code serait Keenan et le produit reprendrait les codes esthétiques du design Xbox. On retrouverait notamment un bouton Xbox (guide), repris des manettes de Microsoft. Ce serait d’ailleurs la plus grande différence avec les produits déjà commercialisés aujourd’hui.

Sinon, la partie logicielle serait toujours articulée autour de Windows 11, tel qu’on le connait déjà, avec une emphase sur le Microsoft Store et le PC Game Pass. On pourrait toujours installer Steam, ce qui ne différencierait pas Keenan d’u Lenovo Legion Go ou de l’Asus Rog Ally. La surcouche habituellement appliquée par les fabricants ne devrait pas être de la partie.

Cette « console portable Xbox » pourrait toutefois constituer un matériel de test pour que Microsoft expérimente des fonctionnalités inédites, qui transformeraient Windows en un écosystème davantage optimisé pour le gaming. En prévision de sa propre console portable, ce serait pertinent. Le système d’exploitation pourrait par exemple offrir des widgets pour contrôler certains paramètres depuis la Xbox Game Bar (exemples : la vitesse des ventilateurs, le framerate).

Microsoft a raison d’améliorer Windows grâce à des partenariats clés, pour la simple et bonne raison qu’il doit rivaliser avec un concurrent de taille : Valve, qui a récemment ouvert SteamOS, son système d’exploitation naguère exclusif au Steam Deck, aux autres. Microsoft ne peut pas se permettre de laisser Valve prendre trop de place sur un marché où il doit être le roi.

