Free Mobile s’apprête à lancer des forfaits prépayés à des tarifs a priori avantageux. Une solution pour les touristes ou celles et ceux désireux de ne pas dépendre d’un forfait mobile.

Les forfaits prépayés font pâle figure face aux forfaits mensuels et c’est un peu grâce à/à cause de Free. L’opérateur voudrait pourtant lancer une gamme entière de forfaits prépayés grand public (et une autre pour les entreprises), comme le révèle le bien informé Tiino-X83 sur X le 10 juin 2025.

Il a trouvé un site que l’opérateur devrait lancer dans les prochains jours, ou les prochaines semaines. Soit pile à temps pour les vacances d’été. D’ici là, les offres sont susceptibles de changer (tarifs, conditions), puisqu’elles n’ont pas officiellement été lancées.

Les forfaits prépayés façon Free : qu’est-ce que ça donne ?

Sur ce site, Free expliquerait que ses forfaits prépayés sont très bons, grâce à son réseau 4G/5G. Il serait possible d’acheter une carte SIM pour 5 euros dans n’importe quel point de vente partenaire de la marque ou de la commander en ligne. Une carte SIM Free Prépayé qui pourra être chargée en quelques minutes.

Le site de Free Prépayé. // Source : Capture Numerama

Il sera même possible de conserver son numéro de téléphone actuel grâce à la portabilité, comme avec n’importe quel forfait mobile. Pas besoin d’acheter une carte SIM à chaque fois : en renseignant votre numéro de téléphone, vous devriez pouvoir la recharger en ligne (ou dans l’un des points de vente partenaires). Après tout achat, vous aurez 15 jours pour renseigner des informations sur votre identité.

Le site renseigne sur les points de vente partenaires. // Source : Capture Numerama

Free précise qu’une recharge a une durée de validité : cela dépend de l’offre choisie. À l’issue de ce délai, la carte SIM reste active 30 jours : si au-delà, vous n’avez effectué aucune recharge, la ligne sera définitivement désactivée — un gros inconvénient à cette offre. Comble pour une offre prépayée, Free propose… le renouvellement automatique. Exactement comme un forfait mobile sans engagement.

Un autre inconvénient à noter, c’est l’absence totale d’eSIM, alors que de plus en plus de smartphones en sont équipés. Pour des voyageurs, c’est moins intéressant, puisqu’ils devront quand même trouver une carte SIM Free Prépayé à leur arrivée en France.

Les pass nationaux proposés. // Source : Capture Numerama

L’avantage, c’est surtout la possibilité de changer d’offre à chaque rechargement, le tout sans engagement. Avec ces forfaits, impossible de dépasser sa consommation (si l’on se rend à l’étranger par exemple) : le forfait vous empêche d’aller au-delà de ce que vous pouvez dépenser avec. Le site de Free permettra aussi de consulter sa consommation à tout moment : ce sera aussi possible par SMS.

Les tarifs de Free Prépayé : les recharges et les pass

Free propose des recharges et des pass, qui fonctionnent différemment. Les recharges, c’est tout simplement du crédit ; vous mettez la somme que vous voulez et ce crédit est décompté en fonction de votre consommation. Voici les tarifs des recharges (pour la France métropolitaine, les DOM et l’Europe) :

Appels : 0,05 € la minute ;

SMS : 0,05 € la minute ;

MMS : 0,05 €/MMS ;

Internet mobile : 0,05 €/Mo.

Free propose plusieurs recharges avec des durées de validité différentes :

Recharge 5 € : 30 jours ;

Recharge 10 € : 45 jours ;

Recharge 15 € : 45 jours ;

Recharge 20 € : 90 jours ;

Recharge 30 € : 90 jours ;

Recharge 50 € : 90 jours.

Les recharges disponibles sur Free Prépayé

De l’autre côté, il y a les Pass Prépayé. Là, c’est un pack avec des appels, des SMS/MMS et de la data. Voici les tarifs proposés par Free pour les pass nationaux (tous proposent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et sont valables 30 jours) :

Pass Free S à 4,99 € : 5 Go en Europe et DOM ;

: 5 Go en Europe et DOM ; Pass Free M à 9,99 € : 100 minutes d’appel vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 200 Go en France, dont 10 Go en Europe et DOM ;

: 100 minutes d’appel vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 200 Go en France, dont 10 Go en Europe et DOM ; Pass Free L à 14,99 € : appels illimités vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 300 Go en France, dont 17 Go en Europe et DOM ;

: appels illimités vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 300 Go en France, dont 17 Go en Europe et DOM ; Pass Free XL à 19,99 euros : appels illimités vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 350 Go en France, dont 22 Go depuis plus de 110 destinations ;

: appels illimités vers les téléphones portables vers États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et fixes de 100 destinations, 350 Go en France, dont 22 Go depuis plus de 110 destinations ; Pass France-Algérie à 14,99 euros : appels illimités vers les mobiles de l’opérateur Algérie Mobilis, 110 Go en France, dont 14 Go en Europe et DOM et dont 5 Go en Algérie.

Free prose aussi des Pass Prépayé pour le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, Madagascar et le Mali, grâce à un partenariat avec Orange, opérateur présent dans ces pays.

Ces offres de Free sont-elles intéressantes ?

Les autres opérateurs aussi proposent des forfaits prépayés : Orange et sa gamme Mobicarte, La Carte de SFR ou encore Carte de Bouygues Telecom. À noter que ce dernier va complètement arrêter ses offres prépayées à la fin du mois

Par rapport aux autres opérateurs, Free semble plus avantageux en proposant les appels et SMS/MMS illimités dans son offre à 5 euros. Même chose pour les données mobiles : Free peut en proposer plus que ses concurrents dès 10 euros.

Free Prépayé Orange Mobicarte Max SFR La Carte 5 euros 5 Go (5 Go UE/DOM) 20 Mo 10 Go (10 Go UE/DOM) 10 euros 200 Go (10 Go UE/DOM) 1 Go 40 Go (32 Go UE/DOM) 15 euros 300 Go (17 Go UE/DOM) 60 Go (16,99 euros) (60 Go en UE/DOM) 80 Go (32 Go UE/DOM) 20 euros 350 Go (22 Go UE/DOM) 150 Go 100 Go (35 Go UE/DOM) 30 euros ❌ 250 Go ❌

Précisons toutefois que SFR propose davantage de data dans l’Union européenne et les départements d’outre-mer. Ses offres « La Carte » sont une alternative sérieuse à Free Prépayé.

