Le baromètre Ariase sur les forfaits mobiles est sorti. Bonne nouvelle : le prix des forfaits continue de fortement baisser en France.

Le coût d’un forfait mobile en France baisse encore et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs. C’est ce que montre le baromètre Ariase, actualisé tous les mois depuis fin 2020 et qui étudie le coût forfaits proposés en France.

Les forfaits mobiles n’ont presque jamais été aussi abordables

Lorsqu’on regarde le coût mensuel moyen d’un forfait mobile avec voix/SMS/MMS illimités et au moins 20 Go d’Internet, il n’a presque jamais été aussi abordable. Selon Ariase, un tel forfait coûte en moyenne 11,01 euros au regard des offres des différents opérateurs du pays.

Le baromètre Ariase des forfaits mobiles en février 2025 // Source : Ariase

Les tarifs ont baissé de 1,5 % depuis le mois dernier, mais ce n’est pas la baisse la plus impressionnante. Sur un an, la baisse s’établit à 27,1 % : l’année dernière au même moment, le prix pour un forfait avec 20 Go de data était à 15,09 euros.

Qui est l’opérateur le moins cher en France ?

Ariase note toutefois que Bouygues Telecom et Free ont augmenté le tarif de leur forfait 20 Go de 1 euro. Dans le même temps, RED by SFR a baissé ce même forfait de 10 Go, tout en baissant le prix. Sosh aussi fait des efforts, en passant son forfait 10 Go à 20 Go de données mobiles : il est entré dans le baromètre d’Ariase.

Le baromètre de février 2025 d’Ariase sur les opérateurs mobiles // Source : Ariase

Au regard du prix moyen du forfait mobile le moins cher avec 20 Go, c’est RED by SFR qui remporte la palme : 6,41 euros. Bouygues Telecom, Free et Sosh sont au coude à coude, situés entre 8 et 8,50 euros. Enfin, SFR et Orange sont loin derrière : 16,41 euros pour SFR (mais qui inclut de la 5G) et 18,41 euros pour Orange. Ce qu’il faut prendre en compte dans les tarifs, c’est aussi la qualité du réseau mobile : certains opérateurs ont un meilleur réseau que d’autres.

