[Deal du jour] La marque française Moulinex propose un robot cuiseur capable de vous remplacer dans la plupart des tâches de la cuisine (sauf la vaisselle). Son très bon rapport qualité-prix, surtout en promotion, en fait une alternative au fameux Thermomix.

Le robot cuiseur connecté de Moulinex propose pas moins de 14 modes de cuisson, pour assurer de nombreux plats avec le même appareil. Un mode manuel est bien sûr présent pour vous laisser la main sur vos recettes. Il s’accompagne aussi de nombreux accessoires, et se veut comme une excellente alternative au Thermomix, bien plus cher.

Normalement vendu 999 €, le robot cuiseur connecté HF908120 de Moulinex est en ce moment proposé au prix de 702 € sur Amazon.

C’est quoi, ce robot cuiseur français ?

Comme son nom l’indique, ce robot de Moulinex est un robot cuiseur qui peut se connecter en Bluetooth, et fonctionne via l’application dédiée My Moulinex, disponible sur iOS et Android. Connectez votre robot à votre smartphone ou tablette pour régler instantanément les paramètres de cuisson, vérifier le temps restant de préparation, ou consulter un vaste catalogue de recettes. Une fonction baptisée « Dans mon frigo » vous permet également de trouver l’inspiration en fonction de vos restes.

Sa grande capacité de 4,5 L est idéale pour cuisiner une grande quantité d’un coup, pour des plats jusqu’à 10 personnes. Le robot prend bien sûr une place conséquente, et il est important d’avoir un plan de travail dégagé autour. Parmi les modes de fonctionnement, le robot cuiseur peut lancer 10 programmes automatiques, un mode manuel, un mode de cuisson sans couvercle et un mode de maintien au chaud. Il peut donc se charger de la découpe, la préparation et la cuisson sans que vous interveniez.

À ce prix, ce robot cuiseur est-il une bonne affaire ?

Moins cher qu’un Thermomix, qui se trouve autour de 1 200 €, ce robot multifonction de Moulinex est une bonne affaire pour sensiblement les mêmes fonctions. Moulinex oblige, ce robot est de plus conçu et fabriqué dans des usines françaises, à Mayenne plus précisément. Niveau accessoire, vous pourrez compter sur un couteau, un hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur, un mixeur, un panier vapeur et un découpe légumes.

Notez que les parties du robot cuiseur sont compatibles avec un nettoyage au lave-vaisselle. Enfin, l’application permet de tester de nouvelles recettes ajoutées chaque mois, et de créer des listes de cours directement, en fonction des envies.

Les points à retenir sur robot cuiseur Moulinex :

Sa connectivité Bluetooth et l’application « My Moulinex »

Sa grande capacité de 4,5 L

Plusieurs fonctions pour en faire un minimum

