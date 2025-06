Lecture Zen Résumer l'article

Après des années d’attente, le DNS public européen DNS4EU a fait ses débuts. Il ambitionne d’être transparent, conforme aux normes et règles les plus récentes en matière de sécurité, de protection des données et de respect de la vie privée. Et de proposer une alternative souveraine à Google et autre Cloudflare.

C’est un projet qui aura connu une très longue gestation, mais il a fini par voir le jour. Après des années d’attente, le résolveur public DNS4EU (un acronyme signifiant « DNS pour l’Union européenne ») est désormais lancé, comme l’avait promis un tweet partagé le 6 juin dernier. Tout le monde peut maintenant s’en servir pour surfer sur le net.

Pour qui ignore ce qu’est un résolveur DNS (acronyme signifiant Domain Name System), il faut d’abord rappeler comment fonctionne le web : les sites sont hébergés sur des serveurs que l’on peut contacter lorsque l’on connait leur adresse IP. Or, retenir des suites de numéros pour visiter des sites (comme 181.174.87.53) est inimaginable.

Le principe d’un changement de DNS. // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Comme il est plus facile de retenir une adresse web écrite avec des lettres et des chiffres (comme numerama.com), il a été mis en place un système d’annuaire permettant de faire correspondre telle adresse IP à tel nom de domaine. Ainsi, lorsqu’un internaute tape le nom d’un site, le navigateur consulte son équivalent en adresse IP, pour ensuite l’amener à bon port.

D’ordinaire, ce travail d’association est effectué par le résolveur DNS de son fournisseur d’accès à Internet, comme Orange, SFR, Free ou Bouygues. Mais rien n’interdit de passer par des annuaires tiers. Sur ce créneau, il existe des alternatives bien établies comme Google, Cloudflare, OpenNIC, Verisign et FDN. Plus récemment, Surfshark s’est aussi lancé.

Apporter de la résilience DNS, avec une solution souveraine

Dorénavant, DNS4EU s’ajoute à cette liste. Une solution de plus, qui est bienvenue, car, comme l’observe Stéphane Bortzmeyer, ingénieur spécialisé dans les réseaux, cela apporte de la redondance, à défaut de bouleverser le secteur. Et cette redondance est synonyme de résilience et de diversité, au bénéfice des internautes.

C’était d’ailleurs l’un des motifs ayant poussé l’Europe à aller sur ce terrain : plus d’épaisseur, pour pallier d’éventuels soucis chez d’autres résolveurs DNS (panne, bouleversement géopolitique ou cyberattaque, notamment). En outre, l’UE voulait aussi une solution 100 % européenne, le secteur étant accaparés par des acteurs privés étrangers.

DNS4EU s’adresse à tout le monde : public, entreprises et administrations. Surtout, il promet d’être transparent, conforme aux normes et règles les plus récentes en matière de sécurité, de protection des données et de respect de la vie privée (RGPD) — des arguments qui pourraient faire mouche face à des solutions américano-américaines.

5 variantes du résolveur DNS. // Source : Capture d’écran

DNS4EU propose 5 variantes de son résolveur DNS :

résolveur sans filtre ;

résolveur avec protection ;

résolveur avec protection et protection des enfants ;

résolveur avec protection et blocage publicitaire ;

résolveur avec protection, protection des enfants et blocage publicitaire.

À chaque fois, les résolveurs sont proposés avec des adresses IPv4 ou des adresses IPv6, et tiennent compte des protocoles DoH (DNS over HTTPS) et DoT (DNS over TLS). Les paramètres sont regroupés dans une page dédiée. Si vous voulez savoir comment changer des DNS sur macOS, Windows et Linux, un guide est disponible sur Numerama. La procédure demande d’aller dans les réglages réseau, mais n’est pas trop complexe.

