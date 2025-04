Lecture Zen Résumer l'article

La ministre du numérique Clara Chappaz a annoncé un appel à projet pour renforcer l’offre de cloud en France. Le gouvernement veut ainsi relancer son projet de cloud souverain, pour sortir de l’écrasante domination américaine dans le secteur.

Le fameux cloud souverain fait son retour dans l’agenda politique. La ministre en charge du numérique et de l’intelligence artificielle, Clara Chappaz, a annoncé lors d’une « soirée de la souveraineté numérique », le lancement d’un appel à projet « pour renforcer l’offre de cloud ». Selon elle, « il doit permettre de bâtir des solutions françaises, basées sur les dernières avancées, notamment en comprenant l’IA. Ces solutions pourront être adoptées, par conviction et pour leur performance, par les entreprises et les citoyens », lance la ministre. Cet appel à projet devrait être alimenté par « d’ambitieux financement ».

Clara Chappaz en a profité pour présenter un nouvel Observatoire de la souveraine numérique, créé « pour dresser un état des lieux lucide de la situation actuelle ». Elle souligne que 70 à 90 % de l’offre actuelle de cloud en France est dominée par les acteurs américains, le gouvernement ambitionne donc de lancer un mouvement pour renverser cette situation.

Clara Chappaz, ministre en charge de l’IA et du numérique. // Source : Piaras Ó Mídheach/Web Summit

Un projet longtemps poussé par Emmanuel Macron

Rappelons qu’en 2021, face aux incapacités techniques et commerciales de monter un réel cloud souverain, le gouvernement avait adopté un programme « cloud de confiance », sorte de conglomérat entre acteurs américains et français, qui visait à fournir des technologies américaines tout en garantissant une gouvernance et une vitrine françaises. Ce modèle devait offrir une meilleure transparence sur l’exploitation des données vis-à-vis de leur client.

Plusieurs filiales étaient prévues à l’époque, avec des partenariats annoncés entre Orange, Microsoft et Capgemini, ainsi qu’un mariage entre Google et Thales pour proposer ces solutions. Leur bébé, S3NS, a d’ailleurs commencé à être adopté par des entreprises françaises.

Google et Thales ont mettent en avant leur filiale depuis quatre ans. // Source : S3NS

Une prise de conscience après la guerre « idiote » de Donald Trump

Or, « les alliés d’hier ne sont pas toujours nos ennemis » déclare Michel Paulin, ancien PDG d’OVH et futur président du comité stratégique de filière numériques de confiance, lors de cette soirée. L’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et la guerre commerciale « idiote » – qualifiée ainsi par la ministre – aussitôt lancée par le sulfureux président a relancé l’envie de faire cavalier en France.

Interrogé par Numerama, Clara Chappaz nous répond que le cloud de confiance reste d’actualité et « fait toujours office d’une certification pour les entreprises françaises ». Quant au cloud souverain, il s’agit d’une réponse actuelle, « face à la récente hausse des demandes des entreprises cherchant à disposer de solutions de cloud en France et en Europe ». Autrement dit, une prise de conscience. Les moyens ne sont pas encore annoncés, mais une « belle enveloppe » sorti du plan relance France 2030 devrait y être accordée.

