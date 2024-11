Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous souhaitez lancer un jeu sur votre PS5, mais le téléviseur du salon est occupé par un autre membre de la famille ? Le PlayStation Portal est un accessoire qui permet de jouer sans votre TV, et maintenant, sans PS5. Moins cher, il est tout de suite plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur le PlayStation Portal ?

Le Sony PlayStation Portal est normalement vendu 219,99 €. Il est actuellement proposé au prix de 199,99 € sur Rakuten dans la boutique de Carrefour, grâce au code promo BLACK20 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cet accessoire pour PS5 ?

Le PlayStation Portal est un accessoire intéressant si vous jouez en dehors de chez vous, ou quand le téléviseur du salon est pris. Vous pourrez lancer les jeux compatibles en remote play, et depuis peu en streaming sans la PS5 à proximité. Depuis une mise à jour récente, le PS Portable est en effet plus qu’un simple périphérique de lecture à distance. La fonction, exclusive aux membres PlayStation Plus Premium, permet de jouer à quelque 120 jeux en 1 080p et 60 fps.

Si toutes les conditions sont réunies, que ce soit en streaming ou en lecture à distance, en dehors de quelques baisses de frame rate, le PlayStation Portal fait un bon travail pour jouer à un peu plus de 120 jeux en nomade.

PlayStation Portal // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

À ce prix, le PlayStation Portal vaut-il le coup ?

À moins de 200 €, et depuis la mise à jour, le PlayStation Portal vaut bien plus le coup ! L’accessoire ressemble à une console portable classique, avec un segment de manette DualSense de chaque côté. L’ergonomie reste excellente et vous retrouverez globalement les mêmes sensations qu’avec une manette PS5, gâchettes adaptatives et e retour haptique compris.

Le PS Portal se compose d’un écran LCD Full HD de 8 pouces, au taux de rafraîchissement de 60 HZ. L’ensemble est bien calibré, avec une bonne luminosité, et un contraste suffisant pour jouer à peu près partout, dans de bonnes conditions. Son autonomie est comprise entre 5 h et 8 h, en fonction des réglages et du volume.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !