La Nintendo Switch 2 est, pour le moment, incompatible avec l’application YouTube. C’est également le cas pour Twitch, mais pour des raisons différentes.

Maintenant que la Nintendo Switch 2 est disponible pour tout le monde, on peut découvrir ses (nombreuses) qualités et, aussi, tomber sur quelques défauts. L’un d’entre eux concerne les applications de streaming, notamment YouTube. À l’heure actuelle, la plateforme ne fonctionne pas sur la nouvelle console de Nintendo.

Si vous utilisiez déjà YouTube sur Switch, alors l’application apparaît dans votre collection de cartes de jeu virtuelles. YouTube peut bel et bien être téléchargé sur Switch 2, mais un message d’erreur apparaît comme on souhaite lancer. « Le logiciel n’a pas pu être démarré. Visitez le site d’assistance de Nintendo pour plus d’informations », peut-on lire, avec un QR code qui renvoie vers une page web.

L’application YouTube ne marche pas sur Switch 2 // Source : Capture Switch 2

Pourquoi l’application YouTube ne fonctionne pas sur Switch 2

L’application YouTube sera-t-elle inaccessible pour toujours sur la Switch 2 ? A priori non, à en croire cette page officielle qui renseigne sur les « jeux présentant des problèmes qui affectent la progression sur Nintendo Switch 2, incluant les jeux qui présentent des problèmes au démarrage ». YouTube, développé par Google, se trouve dans le tableau et Nintendo fait savoir que le problème est en cours d’examen. En théorie, YouTube sera réparé un jour.

En tout cas, et à l’instar de la Nintendo Switch, la Switch 2 n’est pas du tout la console à acheter pour accéder aux plateformes de streaming. Si, sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X, les services comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ sont là, ce n’est pas du tout le cas dans l’eShop de Nintendo. La firme nippone estime qu’on peut déjà trouver ces applications sur un autre appareil. Néanmoins, il peut être plaisant de lancer une vidéo depuis n’importe où grâce au mode portable de la Switch 2, pourvue d’un écran de 7,9 pouces.

Notez par ailleurs que l’application Twitch, liée à l’univers du gaming, n’est pas disponible sur Switch 2 non plus. Mais pour une raison différente de YouTube : « Le 31 janvier 2024, l’application Twitch pour Nintendo Switch a été interrompue. Les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus télécharger l’application dans Nintendo eShop, et les utilisateurs existants ne peuvent plus l’utiliser ou la retélécharger », rappelle cette page de l’assistance Nintendo. La sortie de la Switch 2 n’a rien changé et Twitch ne signe pas son grand retour.

