La table Space Cadet du jeu Full Titl! Pinball qu’on connaît de Windows XP a droit à un portage non officiel sur smartphones. C’est le retour du célèbre jeu de flipper de Windows XP, dans votre poche.

Il y a des jeux iconiques qui sont pourtant très modestes : le 3D Pinball for Windows: Space Cadet de Windows XP en fait partir. C’était le jeu de flipper installé avec Windows 95, jusqu’à Windows XP. Il est de retour dans une version non officielle sur Android.

Un portage non officiel de 3D Pinball for Windows: Space Cadet sur smartphones

C’est le développeur indépendant Kyle Sylvertre qui a utilisé une version décompilée du jeu (disponible sur Github) pour en réaliser un portage sur Android, le 8 mai 2025. Contrairement à d’autres jeux de flipper Android, il ne s’agit pas d’une recréation du jeu, mais bien d’un portage.

Le portage Android de « 3D Pinball for Windows: Space Cadet. // Source : Numerama

Pour y jouer, c’est facile : cliquez sur les flippers (les barres qui permettent de taper la bille) pour les actionner, et de même pour le shooter (lanceur) en restant appuyé dessus. On peut aussi cliquer en dessous ou à droite ou à gauche de l’écran, pour quand même bien voir les flippers. Et le meilleur est à venir : tous les sons du jeu, les petits bip-bips, qui font tout le charme de ce jeu rétro, sont présents. Le jeu n’est pas tout à fait adapté au format des écrans de smartphones, ainsi une grande partie de l’écran est noir.

Arriverez-vous en haut du classement ?

Sur Android, l’application est disponible gratuitement sur le Play Store, sans publicités. Le jeu fonctionne en mode portait, il est disponible en 18 langes et est tout léger : moins de 5 Mo. Il y a trente ans, on savait concevoir des jeux légers (surtout, on y était contraint).

On peut télécharger le jeu depuis le Play Store. // Source : Numerama

Quid du classement ? Celui de Google Play permet de déterminer les meilleurs joueurs du monde : on n’est plus limité au classement sur sa machine. Attention, le meilleur joueur du monde (sur smartphone) a déjà un score de 22 millions de points ! À noter que le record du monde sur ordinateur est a priori de 125 millions de points.

Sur iOS en revanche, il faut débourser 3,99 euros pour jouer au jeu, grâce à une version conçue et mise en ligne par un autre développeur. Sinon, vous pouvez toujours installer Windows XP sur votre iPhone.

