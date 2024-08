Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft va profiter d’une mise à de Windows 11 pour corriger un paramètre inchangé depuis 30 ans. La limite de taille 32 Go pour les partitions FAT32 dans Windows va officiellement passer à 2 To.

Il vaut mieux tard que jamais, dit-on. Dans le cas de Microsoft, la décision qui vient d’être prise pour Windows a mis 30 ans à aboutir. En effet, au détour d’une note de mise à jour pour Windows 11, l’entreprise américaine a annoncé le 15 août un allègement des règles au moment du formatage du disque, pour le préparer à recevoir son système de fichiers.

En l’espèce, cet assouplissement concerne le fameux système de fichiers FAT32 (File Allocation Table 32 bits). « Lors du formatage des disques à partir de la ligne de commande à l’aide de la commande format, nous avons augmenté la limite de taille FAT32 de 32 Go à 2 To », écrit Microsoft dans son billet d’annonce.

La nouvelle, remarquée notamment par Bleeping Computer, va permettre de créer des partitions au-delà de 32 Go dans le système d’exploitation du géant des logiciels. Il était auparavant possible de le faire via des outils tiers, cependant. Par ailleurs, Windows a aussi la capacité de lire et gérer des partitions créées par d’autres O.S., jusqu’à 2 To.

Microsoft apporte des modifications au processus de création d’un système de fichiers FAT32. Désormais, les partitions pourront aller officiellement au-delà de 32 Go, jusqu’à 2 To. // Source : Sergei Starostin

Microsoft ne va pas jusqu’au bout de la mise à jour

Un bémol toutefois : la modification proposée pour la version de Windows 11 en cours de développement (Windows 11 Insider Preview Build 27686) ne bénéficie qu’à l’instruction de formatage qui est effectuée via des lignes de commande. La limite est toujours présente, pour l’instant, si l’on lance le formatage dans la boîte de dialogue, via l’interface graphique.

La boîte en question. // Source : Capture d’écran

C’est ce que pointe Dave William Plummer, un ancien de Microsoft qui a travaillé sur Windows. « Microsoft supprime la limite de 32 Go pour les volumes FAT32, mais uniquement en ligne de commande », écrit-il, tout en partageant sa surprise : « je pensais que la ligne de commande était déjà illimitée ! »

Dave William Plummer connait très bien l’outil de formatage sur Windows et pour cause : c’est lui qui l’a développé pour le système d’exploitation en 1994. Et c’est aussi lui qui a fixé arbitrairement cette limite de 32 Go, il y a désormais 30 ans. À l’époque, on ne parlait pas de Windows 11, mais de Windows 95, alors en plein développement.

Dans un tweet plus ancien, Dave William Plummer racontait qu’il avait « dû décider de la quantité de ‘souplesse du cluster’ à ne pas dépasser, ce qui a abouti à limiter la taille du format d’un volume FAT à 32 Go. Cette limite était également un choix arbitraire ce matin-là ». Et, ajoutait-il alors, cette limite devait être provisoire et révisée ultérieurement.

Finalement, « elle est restée dans nos mémoires comme un effet secondaire permanent ». Et de rappeler aux développeurs et développeuses qu’il n’y a jamais vraiment d’enregistrements temporaires dans le code. D’ailleurs, dans son message du 16 août, il s’est amusé du fait que la mise à jour de Microsoft a oublié l’interface graphique.

« L’interface graphique continuera cependant à respecter ma limite artificielle de 32 Go datant de 1994. On ne joue pas avec les classiques :-) »

