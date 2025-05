Lecture Zen Résumer l'article

Apple rame avec son nouveau Siri. La réglementation européenne pourrait causer un problème supplémentaire à l’entreprise américaine et à ses ambitions dans l’IA générative si la nouvelle version de son assistant vocal n’est pas au niveau.

C’est un problème désormais bien identifié : Apple a un problème avec Siri et semble plus généralement pas au niveau attendu dans l’intelligence artificielle générative (GenAI). Depuis quelques semaines, la presse montre des coulisses peu reluisantes de l’entreprise, entre réunions de crise et promesses fumeuses.

Résultat : un certain flou artistique s’est installé autour du nouveau Siri, dévoilé en 2024 et dont la date de sortie est incertaine. En début d’année, un report à 2026 a été évoqué, avant qu’une nouvelle fenêtre de tir soit avancée, vers l’automne 2025, avec iOS 19. Des nouvelles de Siri pourraient d’ailleurs être données à l’occasion du WWDC, courant juin.

Pression nouvelle venant de la concurrence

Le fait est que le sujet va prendre une tournure véritablement stratégique pour la firme de Cupertino, bien au-delà des dégâts que cela peut occasionner sur sa réputation et son image. En raison des exigences posées par la réglementation européenne en matière d’ouverture à la concurrence, l’arrivée de ce nouveau Siri va devenir extrêmement urgente.

Selon les informations de Bloomberg, Apple est en train d’adapter ses systèmes d’exploitation de manière à ce que, pour la première fois, sa clientèle puisse se passer de Siri comme assistant vocal par défaut, et opter à la place pour des solutions tierces — comme Gemini de Google ou bien ChatGPT d’OpenAI.

Et pourquoi pas remplacer par défaut Siri par une solution tierce dans l’iPhone, comme ChatGPT ? // Source : Montage Numerama

Les informations rapportées le 18 mai par les journalistes Drake Bennett et Mark Gurman, qui est généralement très bien informé des plans du groupe, sont confirmées par une source en interne. Or, cette perspective constitue un péril important pour la pérennité de Siri, si celui-ci arrive avec du retard ou ne se montre absolument pas au niveau.

Un Siri trop faible face à des solutions d’IA générative plus performantes pourrait conduire un nombre non négligeable de propriétaires d’iPhone à privilégier des assistants tiers — fournis des acteurs bien implantés dans le pays, comme Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) et Meta (Meta AI) ou par des challengers prometteurs, tels Anthropic (Claude) ou DeepSeek.

Ce serait un véritable désastre pour Apple, qui, rappelle Bloomberg, « tente une nouvelle fois de sauver ses opérations dans l’IA ». L’entreprise doit à tout prix réussir à faire ce saut qualitatif majeur pour rester dans la course. Il faut, en somme, une remontada de Siri. Reste à savoir si le groupe n’est pas parti trop en retard et que le gap est désormais trop grand à combler.

