Lecture Zen Résumer l'article

Les grandes banques françaises vont intégrer Wero, le remplaçant de Paylib, directement dans leurs applications. Ce nouveau service permettra d’effectuer des virements en utilisant simplement un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou un pseudo. À terme, Wero ambitionne de devenir une solution de paiement complète, en concurrence avec des géants comme Apple Pay et PayPal.

Mauvaise nouvelle pour Lydia et PayPal : les banques contre-attaquent.

Ce lundi 30 septembre, les principaux groupes bancaires français annoncent le lancement de Wero, « une application de paiement souveraine ». Wero, qui remplacera progressivement Paylib (le service disparaîtra en mars 2025), vise d’abord à simplifier les paiements entre particuliers.

Il s’intègre directement aux applications des grandes banques et permet d’effectuer des virements instantanés, gratuitement et sans IBAN. À terme, Wero devrait devenir une solution de paiement en ligne et en magasin, grâce au QR code et au NFC.

Comment fonctionne Wero, la nouvelle solution de paiement européenne ?

Lancé par EPI (European Payments Initiative), une structure dans laquelle ont investi 16 actionnaires européens issus du milieu bancaire, Wero prend la forme d’une application indépendante et d’un service disponible dans les applications des banques.

BNP Paribas, BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne), Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale et Société Générale font partie de ses membres fondateurs, ainsi que toutes leurs filiales.

Tous, à l’exception de La Banque Postale, vont permettre à leurs clients d’effectuer ou de recevoir des virements Wero depuis leur application habituelle. La Banque Postale, elle, appellera ses clients à télécharger le logiciel indépendant Wero, en attendant une refonte complète de son application.

Les banques membres du programme Wero. // Source : Numerama

Depuis l’application de votre banque, vous pourrez bientôt effectuer un virement Wero. Vous pourrez utiliser le numéro de téléphone, le mail ou le pseudonyme de votre ami pour le retrouver, puis envoyer instantanément l’argent. Wero permet aussi de demander une somme, avec une notification envoyée à la personne concernée, ou de générer un QR code de paiement. Une fois scanné, il permet d’envoyer immédiatement la bonne somme à la bonne personne, pour gagner du temps.

Avec Wero, les banques espèrent récupérer les clients partis chez des « fintechs », comme Lydia ou PayPal, avec un service adapté aux besoins actuels. L’alliance espère faire de Wero une solution de paiement reconnue pour la vente entre particuliers, grâce à son système de QR code dont elle se dit très fière. La phrase « je te fais un Wero » doit devenir populaire pour que le service soit un succès.

Wero permet de générer un QR code pour envoyer ou recevoir de l’argent. // Source : Numerama

Le déploiement de Wero chez les grandes banques devrait avoir lieu entre aujourd’hui et le début de l’année 2025. Ensuite, d’ici à mars 2025, Paylib tirera définitivement sa révérence.

Le consortium de banques, qui affirme que 46 % des gens adaptent leurs habitudes sur mobile selon leur banque, se dit confiant sur la réussite du projet. Près de dix banques supplémentaires auraient déjà manifesté leur envie de rejoindre Wero, alors que le système de virement fonctionnera aussi avec des comptes allemands et belges. À terme, EPI vise la création d’un système européen universel, basé sur Wero, qui pourrait mettre fin à la domination des Américains sur les paiements numériques (et donc réduire la dépendance à Visa ou Mastercard, avec un système de paiement européen basé sur les virements instantanés).

Banque Date de déploiement BNP Paribas 24 octobre Groupe BPCE Entre le 2 septembre et le 2 octobre Crédit Agricole 26 septembre Crédit Mutuel Alliance Fédérale Entre le 25 septembre et le 6 novembre Crédit Mutuel Arkéa Janvier 2025 La Banque Postale (depuis l’app Wero) 28 octobre Société Générale 24 octobre

D’ici à 2026, Wero pourrait remplacer Apple Pay

Le lancement de Wero se concentre sur les virements entre particuliers, mais les banques ne cachent pas leurs ambitions réelles avec l’application. En 2025, elles commenceront à expérimenter la possibilité de payer sur Internet avec Wero, un peu à la manière des boutons « Payer avec PayPal » ou « Payer avec Apple Pay ». Ensuite, elles s’attaqueront aux commerces physiques, avec la possibilité d’utiliser un QR code pour payer n’importe quel commerçant, même s’il ne possède pas de lecteur de carte. EPI s’inspire de WeChat Pay et AliPay, les systèmes de paiement chinois, eux aussi fondés sur des QR codes.

Payer avec un QR code dans un magasin, ce sera bientôt possible. // Source : Wero

Enfin, d’ici 3 à 4 ans, Wero pourrait s’attaquer à votre portefeuille. Les banques espèrent créer « une solution simple et souveraine » pour remplacer Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay, les solutions de paiement intégrées aux smartphones.

En Europe, où l’iPhone est désormais obligé d’ouvrir sa puce NFC, Wero pourrait devenir l’application officielle pour le paiement sans contact. La route est encore longue, mais les banques françaises et européennes préparent enfin leur entrée dans le 21ᵉ siècle.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !