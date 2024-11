Lecture Zen Résumer l'article

Au nom de la souveraineté numérique, l’Union européenne souhaite concurrencer les géants américains avec son propre portefeuille numérique. Le chemin est encore long, mais les possibilités avec ce nouveau standard sont grandes.

Le 28 novembre 2024, la Commission européenne a annoncé l’adoption d’un nouveau standard : l’EU Digital Identify Wallets (eID). L’idée est de proposer des applications d’identification dans les pays membres pour payer, authentifier son identité ou signer des documents. Dans les faits, il s’agit d’une alternative totale aux applications Apple Cartes et Google Wallet, qui permettent de stocker cartes de paiement, cartes de transport, pièces d’identité ou billets au même endroit.

À quoi servira EU Digital Identify Wallets, l’alternative à Apple Cartes et Google Wallet ?

Sur son site, la Commission européenne imagine une multitude d’usages pour son application. Elle pourrait notamment réunir :

Une version numérique du permis de conduire,

Un accès aux services publics (dans toute l’UE) en s’identifiant,

Des cartes de paiement sans contact,

Un service pour ouvrir un compte bancaire en vérifiant son identité,

Un accès à ses diplômes scolaires et académiques,

L’intégration des cartes de santé (carte Vitale, carte européenne d’assurance maladie, etc.) ;

Des ordonnances de santé,

La création d’une nouvelle carte SIM prépayée’

La réservation d’hôtels, de billets de train ou d’avion,

La signature de contrats,

La possibilité de générer des attestations pour prouver qu’on est un représentant d’une organisation.

Il ne semble pas y avoir de quoi stocker des mots de passe. Là où cette alternative aux solutions d’Apple et de Google se démarquera, c’est qu’elle pourra fonctionner depuis n’importe quel pays de l’Union européenne.

Le portefeuille numérique remplacera-t-il France Identité ?

Cela fait des années que l’on entend parler d’un portefeuille numérique sécurisé pour le Vieux Continent. La lourde bureaucratie européenne, la nécessité de collaborer avec les 27 États membres et de respecter le RGPD rend sa mise en place complexe et longue. D’autant plus qu’il faut un niveau de sécurité très élevé au vu de la sensibilité des données stockées.

Ce à quoi pourrait ressembler un portefeuille numérique européen // Source : Commission européenne

Dans les faits, l’UE ne souhaite pas développer une application unique. Elle met en place un standard, mais chaque État membre peut développer sa propre application. Il y a de fortes chances que la France conserve France Identité, son application pour la carte d’identité et le permis de conduire. Elle pourrait également adopter le standard pour France Connect, son service d’authentification sécurisée. Ces applications pourraient tout simplement se soumettre aux normes européennes, pour qu’une CNI virtuelle soit lisible en Espagne ou en Italie.

Les données seront stockées localement sur le smartphone et les utilisateurs pourront facilement les contrôler.

Où est-ce qu’on en est ?

La dernière actualité sur ce portefeuille, c’est le standard, à savoir l’ensemble des règles concernant les « normes, spécifications et procédures uniformes pour les fonctionnalités techniques des portefeuilles, telles que les formats de données requis pour l’utilisation transfrontière de documents numériques et les mesures visant à garantir la fiabilité et la sécurité des portefeuilles », précise la Commission européenne.

Source : France Identité

La Commission européenne prévoit que les États membres proposent leurs propres portefeuilles « d’ici la fin de 2026 » : encore deux ans à attendre donc. Pour le moment, des tests sont en cours auprès de 360 organisations privées et publiques dans toute l’Union.

