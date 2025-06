Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dell n’a peut-être pas le prestige d’un MacBook, mais il sait proposer des machines bien pensées à prix raisonnable. C’est encore plus vrai aujourd’hui avec son Inspiron 15 qui profite d’une belle promotion sur le site officiel.

Processeur AMD Ryzen 5, SSD de 512 Go, écran Full HD à 120 Hz, et même 8 Go de RAM LPDDR5 ultra rapide : c’est ce qu’on appelle une configuration équilibrée. Pour le télétravail, les études ou la navigation au quotidien, ce modèle Inspiron 15 (3535) a tout ce qu’il faut… sans se ruiner.

Habituellement au prix de 549 €, il descend à 399 € sur le site officiel de Dell.

C’est quoi, cet Inspiron 15 ?

Un PC portable de 15,6 pouces, pensé pour les usages du quotidien. Il embarque un processeur Ryzen 5 7520U, épaulé par une carte graphique Radeon 610M. Pour la réactivité, Dell a misé sur 8 Go de RAM LPDDR5 à 5 500 MT/s et un SSD de 512 Go, bienvenu à ce niveau de prix.

Inspiron 15 // Source : Dell

L’écran Full HD est une bonne surprise pour prix : IPS, antireflet, bordures fines, et surtout 120 Hz pour une belle fluidité. Côté design, c’est sobre (noir carbone), et on retrouve l’essentiel niveau connectique : USB-A, USB-C, HDMI, lecteur de carte SD, Wi-Fi 5 et Bluetooth. Rien d’extravagant, mais tout y est.

À ce prix, ce laptop Dell est-il une bonne affaire ?

Pour 399 €, difficile de trouver mieux. À ce tarif, on croise souvent des portables avec 4 Go de RAM, un processeur vieillissant et un écran en 60 Hz. Ici, on a un vrai setup moderne, capable d’encaisser la bureautique, la vidéo en streaming avec de la bonne qualité, les appels en visio, etc.

Bien sûr, ce n’est pas un PC gaming ni une station de travail, mais pour une utilisation bureautique, c’est un excellent point d’entrée.

Les points à retenir sur ce PC portable :

Écran 120Hz de 512 Go

SSD généreux de

Compact et léger, idéal pour les déplacements

