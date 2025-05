Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a désactivé Skype, le logiciel qui avait révolutionné les appels vidéo. Le petit logo avec un « S » au milieu ne s’allumera plus, il est remplacé par Microsoft Teams.

Il aurait eu 22 ans le 29 août prochain, mais il n’atteindra jamais cet âge : Skype a été désactivé ce lundi 5 mai 2025 par Microsoft. Le logiciel aura ouvert la porte d’entrée à tous les logiciels de visioconférences qu’on connaît : Zoom, Google Meet, ou encore Microsoft Teams.

Microsoft ne veut plus de Skype : il le désactive

On le savait depuis un peu plus d’un mois : Microsoft allait en finir avec Skype, comme la firme l’avait annoncé dans un billet de blog. Elle en avait fait l’acquisition en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, au moment où le logiciel connaissait un boom de popularité. Lancé en 2003, Skype était même passé dans les mains d’eBay dès 2005. La raison de son succès : une application facile à utiliser, les échanges de messages, appels vocaux et vidéos gratuits, partout dans le monde.

L’interface de Skype, à l’ancienne // Source : Numerama

En réalité, cela fait presque 10 ans que Microsoft ne met plus beaucoup de moyens dans Skype : l’entreprise avait lancé Microsoft Teams en 2016, son concurrent de Slack ensuite destiné en un logiciel aussi conçu aux appels entre particuliers. Selon les estimations, ce sont plus de 1,33 milliard de comptes qui auraient été créés, avec un pic à 300 millions.

Ça vous remémore des souvenirs ? // Source : Skype

Quelques années plus tard, Skype était entré en état de mort cérébrale : presque plus aucune nouveauté. Ce qui le maintenait en vie, c’était Skype for Business Online, une application de communication pour les professionnels. Une absence de nouveautés et de modernisation qui lui aura coûté son succès, face aux messageries instantanées et aux applications de visioconférence pour les entreprises. Seul réveil dans ce coma : les confinements durant le Covid. Un réveil qui n’aura été que temporaire, puisque Microsoft a quand même voulu continuer avec Teams.

Skype restera dans nos cœurs, et dans Microsoft Teams

Skype va en quelque sorte se réincarner dans Microsoft Teams. À partir de ce lundi, les (derniers) utilisateurs de Skype vont pouvoir se connecter avec leurs identifiants dans Teams. Microsoft promet que « les utilisateurs ont accès à la plupart des fonctions de base qu’ils utilisent dans Skype, telles que les appels individuels et les appels de groupe, la messagerie et le partage de fichiers. » Les contacts seront automatiquement transférés, ainsi que les discussions. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas passer à Teams, il est également possible d’exporter ses données Skype.

Skype va mourir, quelles sont les alternatives possibles ? // Source : Microsoft

Pour les autres, il reste énormément d’alternatives à Skype, comme évoqué plus haut : Zoom, Google Meet, voire FaceTime pour les propriétaires d’appareils Apple. Les appels vidéo n’ont jamais été aussi populaires et c’est au travers de ces autres applications que Skype continuera d’exister. Son nom attachant continuera de résonner, mais plus sur nos bureaux Windows.

