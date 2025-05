Lecture Zen Résumer l'article

L’entreprise américaine Anthropic a présenté le 22 mai 2025 Claude 4, la nouvelle version de son grand modèle de langage. Au programme : de meilleures performances, un outil taillé pour la programmation informatique et sa faculté de jouer à Pokémon.

On parle de Google et Gemini, d’OpenAI et de ChatGPT, mais il y a également Anthropic et Claude, son chatbot propulsé lui aussi par une intelligence artificielle générative. Cette entreprise américaine un peu plus discrète que les deux premières a présenté Claude 4, sa nouvelle génération de modèles, dont Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4. Pour Anthropic, c’est une nouvelle étape qui est franchie.

Qu’apporte de nouveau Claude Sonnet 4 ?

L’entreprise présente Claude Sonnet 4 comme « une mise à jour significative » de Claude Sonnet 3.7, avec un meilleur raisonnement et des réponses plus précises. Parmi les nouveautés, il y a surtout la réflexion étendue qui peut être combinée à la recherche sur le web. De quoi analyser plus en profondeur plein de pages web en même temps, et pourquoi pas avec des fichiers qu’on confie au chatbot.

Bien sûr, Anthropic signale dans ce benchmark que Claude 4 est meilleur que les autres… jusqu'à la prochaine mise à jour chez les concurrents.

Anthropic précise que Claude fait « preuve de capacités de mémorisation considérablement améliorées, en extrayant et en sauvegardant des faits clés pour maintenir la continuité et construire une connaissance tacite au fil du temps ».

Le chatbot a deux modes de fonctionnement : l’un pour des réponses « quasi-instantanées », l’autre pour des réflexions plus approfondies, qui requièrent un peu plus de temps.

Ce nouveau modèle est déjà disponible à l’emploi et, surtout, il est gratuit. Pas besoin d’avoir un abonnement chez Anthropic pour pouvoir l’utiliser.

Claude 4 se bat avec Gemini 2.5 Pro sur Pokémon

Lors de sa conférence I/O en mai, Google a présenté ses avancées avec Gemini. Sa version 2.5 Pro a terminé Pokémon Bleu de manière autonome, avec 106 000 actions réalisées dans le jeu. L’IA a bien obtenu les huit badges et a battu les membres du Conseil 4 de la Ligue Pokémon.

Claude Opus 4 se crée lui-même un guide pour jouer à Pokémon.

Dans ce domaine, le modèle de Google est en concurrence depuis longtemps avec Claude ; Anthropic considère que faire jouer son IA à Pokémon lui permet de progresser. Or, la version Claude Opus 4 semble être une grande avancée en termes de capacités de mémoire. Ce modèle de langage est capable de créer et garder des « fichiers de mémoire » pour stocker les informations les plus importantes. Sur Pokémon, Claude Opus 4 peut notamment se créer un « guide de navigation » pour se souvenir des actions les plus efficaces.

Un modèle taillé pour la programmation informatique

Au-delà de ce curieux benchmark qu’est Pokémon, Anthropic prétend que « Claude Opus 4 est le meilleur modèle de codage du monde ». L’entreprise américaine assure que son intelligence artificielle est en mesure de travailler main dans la main avec un développeur durant plusieurs heures, sur de longues tâches, avec des milliers d’étapes.

Claude Code prend désormais en charge les tâches en arrière-plan via les actions Github et les intégrations natives avec VS Code et JetBrains. Il peut afficher les modifications directement dans vos fichiers. En plus de ça, l’API se complète avec quatre nouvelles fonctionnalités : l’outil d’exécution de code, le connecteur MCP, l’API Fichiers, et la possibilité de mettre en cache les invites pendant une heure.

