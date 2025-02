Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Xiaomi Mix Flip est le premier smartphone pliant de la marque chinoise. Vendu à un prix un peu trop élevé à sa sortie il y a quelques mois, il se trouve maintenant 600 € moins cher.

Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser plus de 1 000 € pour un smartphone pliant. Heureusement, certains modèles voient leur prix baisser avec le temps, rendant la technologie plus accessible. C’est le cas de ce smartphone Xiaomi Mix Flip, dont le tarif a chuté depuis sa sortie en 2024.

Vendu initialement à 1 300 € à sa sortie en septembre 2024. Le smartphone est proposé en ce moment au prix de 701,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce smartphone pliant ?

Le Xiaomi Mix Flip est un smartphone pliable à clapet. Ses dimensions de 74 × 74 × 16 mm lorsqu’il est plié en font un smartphone compact, avec un format carré qui tient facilement dans une poche. Déplié, le smartphone mesure 167,5 × 74,02 × 16 mm, une taille confortable qui offre une bonne préhension. Les finitions sont de qualité, en dehors du jeu qui peut se faire sentir au niveau de la charnière à double articulation.

Son écran externe embarque une dalle Amoled LTPO de 4,01 pouces au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est parfaitement lisible même en extérieur. La dalle Amoled LTPO de 6,86 pouces de l’écran interne possède une définition de 2 912 x 1 224 pixels et propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 700 nits. L’écran est lumineux et correctement calibré, mais dommage que la charnière se voie quelque peu au milieu, sans vraiment gêner l’utilisation. L’interface HyperOS est fluide et agréable à parcourir.

À ce prix, ce smartphone est-il une bonne affaire ?

Presque moitié prix pour le Xiaomi Mix Flip, c’est une bonne affaire, si toutefois un smartphone pliable vous intéresse. Sa puce Snapdragon 8 Gen 3 permet de belles prouesses au smartphone. Attention cependant, si vous poussez les paramètres de vos jeux vidéo à fond, le smartphone aura malheureusement tendance à chauffer dans ses derniers retranchements. Le volet photo, développé conjointement avec Leica, permet de prendre des photos de qualité en toutes circonstances. La batterie de 4 780 mAh du Mix Flip offre une bonne journée d’autonomie, et la charge rapide 67 W permet de retrouver 100 % de batterie en 50 minutes.

Les points à retenir sur le Xiaomi Mix Flip :

Deux écrans de qualité à la bonne luminosité

Une charge rapide bien pratique

Un smartphone pliable abordable

