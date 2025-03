Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le H12 de Dreame est un balai qui aspire et lave les sols. Ce concurrent de Dyson fait aussi bien, avec une fonction lavante intelligente et efficace.

Il n’y a pas que Dyson sur le marché des aspirateurs balais. Même si la marque a su se tailler la part du lion sur ce secteur, d’autres fabricants proposent des alternatives tout aussi bonnes et surtout bien moins chères. C’est le cas de Dreame qui possède une grande gamme d’aspirateurs performants à des tarifs inférieurs, comme le H12, un modèle qui aspire et qui lave, aujourd’hui en promotion.

L’aspirateur laveur Dreame H12 est commercialisé 499 € à sa sortie. Il est en ce moment disponible au prix de 299 € sur Amazon.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dreame ?

Le Dreame H12 n’a pas grand-chose à envier aux modèles de Dyson. Son design classique et ses teintes sombres ne le démarquent pas spécialement de ses concurrents. L’aspirateur aborde un style banal qui a au moins le mérite de le rendre discret. Avec un poids de 4,75 kg, l’engin est plutôt compact et il se pilote facilement avec une bonne glisse sur tout type de sol. Les boutons disposés sur la poignée servent à allumer, éteindre l’appareil et changer de mode de nettoyage.

Vous retrouverez aussi sur le manche un petit écran LED qui indique plusieurs informations comme le niveau de charge restante, quand le sac à poussière est plein, ou encore le mode de nettoyage sélectionné. Deux modes sont présents dont un mode automatique bien pratique qui reconnaît automatiquement le type de nettoyage à appliquer en fonction de l’état du sol au moment du passage. L’aspirateur peut alors appliquer lui-même sa fonctionnalité de lavage à eau chaude et de séchage, en plus de l’aspiration.

Les modes du Dreame H12 // Source : Dreame

À ce prix, cet aspirateur laveur est-il une bonne affaire ?

C’est un bon prix pour un aspirateur laveur. Ce modèle combine à la fois l’aspiration et le nettoyage, tandis qu’avec Dyson, il faudrait deux appareils distincts : le Dyson Wash G1 et un balai aspirateur de la même marque pour bénéficier des mêmes fonctions. Cela entraîne inévitablement une hausse significative du prix, qui peut atteindre près de quatre chiffres selon le modèle choisi.

Le Dreame H12 permet de nettoyer dans les espaces exigus grâce à sa brosse à rouleau qui permet de nettoyer les plinthes et les coins. Notez que la brosse à rouleau exploite la puissance du moteur pour faire avancer l’aspirateur et faciliter la glisse. Le réservoir d’eau propre est quant à lui d’une contenance de 900 mL.

Le H12 est doté d’une batterie de 4000 mAh pour une autonomie d’une demi-heure. La base permet de ranger et de charger l’aspirateur. Enfin, une fois sur sa base, l’aspirateur possède une option d’auto-nettoyage afin de faciliter son entretien.

Les points à retenir sur l’aspirateur Dreame H12 :

De bonnes performances avec sa fonction lavante

La brosse à rouleau qui va partout

Une autonomie honorable

