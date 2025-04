Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dyson V12 Origin est un aspirateur balai simple et complet, doté de nombreux accessoires. Il est en ce moment plus abordable grâce à une réduction de 100 €.

Si vous souhaitez passer l’étape de la corvée de ménage rapidement, il vaut mieux bien s’équiper. Dyson est très présent sur le marché des aspirateurs balais, avec de nombreux modèles aux bonnes performances, mais qui ont un coût. Dans la gamme des V12, le modèle le plus simple est certes moins fourni, mais se trouve à un meilleur prix, notamment en promotion.

Le Dyson V12 Origin est normalement vendu 499 €. Il est proposé chez Boulanger au prix de 399 €, ainsi qu’au même prix sur le site officiel de Dyson.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le V12 Origin fait partie de la gamme des V12 de Dyson aux nombreuses fonctionnalités. Ce modèle Origin est le modèle basique, qui, contrairement aux V12 Detect et Detect Absolute, n’embarque pas de brosse optique ni de compteur de particules, des accessoires qui ne sont cela dit pas forcément indispensables. Pour le reste, c’est un aspirateur balai d’un poids de 2,1 kg, facile à manipuler, même d’une seule main, grâce à une bonne ergonomie et la possibilité de le transformer en aspirateur à main d’un clic. En dehors de sa bonne glisse qui facilite les passages sur les sols, vous pourrez aussi aspirer facilement en hauteur, sur des meubles, ou dans des endroits difficiles d’accès.

La traditionnelle brosse motorisée est encore de la partie sur ce modèle. Elle est efficace sur les sols durs, les tapis et les moquettes, et est idéale pour aspirer les poils d’animaux. Vous retrouverez aussi une brosse douce pour désincruster la poussière sans abîmer vos sols, une minibrosse auto-démêlante, une brosse anti-rayures pour les sols délicats, ainsi qu’un long suceur et un adaptateur pour meubles bas. L’aspirateur se range sur sa station murale de chargement fournie. Pensez à nettoyer régulièrement les brosses afin qu’elles conservent leur efficacité.

Dyson V12 Origin // Source : Dyson

À ce prix, le V12 Origin est-il une bonne affaire ?

Moins de 400 €, c’est une excellente affaire pour un aspirateur de Dyson. Contrairement à ses grands frères, l’écran de ce V12 Origin n’affiche que l’autonomie restante et le réglage d’aspiration, et possède une aspiration légèrement inférieure. Une concession qui permet tout de même de l’obtenir pour 150 € de moins. Le moteur aux 125 000 tours par minute du V12 Origin permet une aspiration qui ne perd pas en puissance. Trois modes de puissance sont disponibles, pour adapter la force d’aspiration selon le type de sols.

Le mode Boost est à réserver pour un nettoyage court et intense, tandis que le mode Éco préserve l’autonomie pour les sessions de ménage plus longues. Niveau autonomie, le V12 Origin assure d’ailleurs une bonne heure de nettoyage en mode Éco, et seulement une dizaine de minutes en mode Boost. Enfin, un mécanisme hygiénique est présent afin d’éjecter la saleté dans votre poubelle en un seul geste.

Les points à retenir sur le Dyson V12 :

Une bonne puissance d’aspiration

De nombreux accessoires

Une heure d’autonomie maximum

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !