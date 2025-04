Lecture Zen Résumer l'article

Certaines cartouches Switch 2 seront, semble-t-il, compatibles avec la Switch, affirme un éditeur. Il s’agit des jeux Switch 2 Edition, soit des titres déjà parus sur la première console.

La Nintendo Switch sera-t-elle capable de lire les jeux de la Switch 2 ? Cette question semble n’avoir aucun sens, mais il existe des cas où elle mérite d’être posée. En effet, certains jeux du catalogue de la future console de Nintendo seront des portages avec des améliorations. La cartouche de ces versions « Switch 2 Edition » contiendra à la fois la version Switch et la mise à niveau Switch 2. Et selon une information repérée par Gamekult le 21 avril, la première Switch pourrait bel et bien lire la cartouche.

C’est l’éditeur Marvelous qui a indiqué cette spécificité dans une FAQ publiée pour Rune Factory: Guardians of Azuma — un titre qui paraîtra sur les deux consoles. Elle indique : « La version Nintendo Switch 2 Edition est une carte rouge de 64 Go qui contient l’intégralité du jeu Switch et un pack d’améliorations. Il n’y a pas besoin de télécharger le jeu ; il suffit d’insérer la cartouche dans sa Nintendo Switch ou sa Nintendo Switch 2, et la bonne version se lancera automatiquement. »

Metroid Prime 4: Beyond // Source : Nintendo

Des cartouches Switch 2 pourront être insérées dans la Switch

Si Nintendo n’évoque pas clairement cette fonctionnalité sur la page des jeux concernés (The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple), tout porte à croire que Rune Factory: Guardians of Azuma ne sera pas une exception. Et, après tout, il n’y a rien d’illogique si l’on se fie à la description des cartouches, qui contiennent bel et bien la version Switch. Dès lors, il serait étrange de voir la Switch incapable de les lire. Selon ce message publié sur X par Switch-Actu.fr, on peut d’ailleurs remarquer que les cartouches sont globalement les mêmes. Physiquement, il n’y a aucun obstacle.

Ceci expliquerait pourquoi les fichiers de mise à niveau sont à part, alors que Nintendo aurait pu opter pour un fichier unique, qui contiendrait le jeu de base déjà mis à jour. Quel serait l’intérêt ? Si votre foyer est équipé d’une Switch et d’une Switch 2, alors votre portage acheté sur Switch 2 fonctionnera aussi sur la Switch. Autre scénario : vous prévoyez d’acheter une Switch 2 et, en attendant, vous commencez déjà votre collection de jeux, lesquels sont toujours compatibles avec votre Switch. À défaut, il faudrait acheter deux versions différentes d’un même jeu, en devant payer le prix maximum à chaque fois.

La tablette Sheikah dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild // Source : Capture d’écran YouTube

Les versions Switch 2 compatibles avec la Switch pourraient même offrir une longévité encore plus importante aux titres concernés, quand Nintendo arrêtera de produire les cartouches initiales. Il est simplement étrange de constater que la firme nippone n’assume pas cette compatibilité, vraisemblablement pour des questions de confusion. Mais, en théorie, la version Switch de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fonctionnera sur Switch 2 (grâce à la rétrocompatibilité) et la version Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fonctionnera sur Switch. Facile, non ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama