Ubisoft offre l’opportunité de découvrir trois heures de Star Wars Outlaws, qui n’a pas rencontré le succès attendu à son lancement en 2024. Offrez-lui une chance, il le mérite.

Ce week-end, c’est la Star Wars Celebration, un événement qui permet aux fans du monde entier de découvrir les dernières actualités de la saga. C’est ainsi qu’on a eu la confirmation d’un projet de film avec Ryan Gosling en tête d’affichage et qu’on a pu découvrir un personnage atypique dans The Mandalorian & Grogu.

Du côté des jeux vidéo, les yeux sont rivés sur Star Wars Zero Company — un titre inédit et édité par Electronic Arts. Mais Ubisoft n’a pas oublié non plus de remettre une pièce dans la machine en ce qui concerne Star Wars Outlaws. Dans un communiqué publié sur X le 18 avril, la firme française annonce le lancement d’une démo jouable pour découvrir Star Wars Outlaws. Elle est déjà disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Trois heures de découverte pour Star Wars Outlaws

Ubisoft propose quand même trois heures de gameplay avec cet aperçu gratuit, une durée largement suffisante pour se faire une idée concrète de cette aventure articulée autour d’une hors-la-loi prénommée Kay Vess.

Ubisoft a choisi Tatooine comme terrain de jeu pour cette démo, où l’héroïne devra partir à la recherche d’un mercenaire pour qu’il puisse rejoindre son équipe. Les personnes intéressées pourront en découdre avec le Cartel des Hutts, ainsi qu’avec des pillards Tuskens. Il sera possible de se balader à Mos Eisley pour profiter de quelques activités (contrats, parties de sabacc de Kessel…), ou de se perdre dans les alentours.

Attention cependant, comme il ne s’agit pas du début du jeu, vous ne pourrez pas poursuivre votre partie dans la version complète de Star Wars Outlaws. « Les sauvegardes ne seront pas transférées dans le jeu complet, peu importe la plateforme », précisent les développeurs à ce sujet. Logique.

À noter que cette démo pourrait permettre à Star Wars Outlaws de s’offrir une vraie seconde chance, lui qui n’a pas rencontré le succès attendu lors de son lancement en 2024 (il n’a pas été aidé par la presse). Ces derniers mois, Ubisoft s’est attaché à améliorer le gameplay, par exemple en rendant les séquences d’infiltration moins punitives (un gros défaut). On vous recommande vivement de l’essayer tant il s’approprie plutôt bien l’ambiance de la saga Star Wars. En ce week-end de Celebration, c’est de circonstance.

