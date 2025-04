Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts a levé le voile sur un nouveau jeu vidéo intitulé Star Wars Zero Company. Il sera présenté le 19 avril, à l’occasion de la Star Wars Celebration.

Du 18 au 20 avril, les fans de Star Wars ont rendez-vous avec la Star Wars Celebration, un événement à suivre pour découvrir l’actualité de la saga culte. À cette occasion, Electronic Arts dévoilera Star Wars Zero Company, un nouveau jeu vidéo teasé dans un message publié sur X le 14 avril.

Le studio américain n’a pas dit grand-chose sur ce projet évoqué depuis déjà quelques années, sinon qu’il prendra la forme d’un « jeu de tactique solo au tour par tour », soit un genre qui ne fera pas forcément l’unanimité. Star Wars Zero Company est le fruit d’une collaboration entre les studios Respawn Entertainment — déjà à l’œuvre sur les Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor — et Bit Reactor.

Le visuel de Star Wars Zero Company. // Source : Electronic Arts

Que sait-on de Star Wars Zero Company ?

Bit Reactor est une entreprise fondée en 2022 par d’anciens développeurs ayant travaillé pour Firaxis Games, à qui l’on doit les jeux XCOM et Civilization. De fait, ils maîtrisent plutôt bien le genre, qui mêle à la fois de la stratégie et de la tactique. Considérant le gameplay à l’œuvre dans ces licences réputées, celui de Star Wars Zero Company devrait être solide.

L’artwork fourni par Electronic Arts fournit aussi quelques indices. De toute évidence, on jouera une équipe emmenée par un mercenaire moustachu. Elle se composerait d’un chevalier Jedi appartenant à l’espèce Tognath, d’un soldat clone, d’un mandalorien, d’un droïde de type astromech et ce qui ressemble à un tireur d’élite. On présume que chacun aura une spécialité et des compétences différentes mais complémentaire, afin de faire face à toutes les situations. Le gameplay tactique permettrait de les incarner à tour de rôle.

L’image donne aussi une idée de la place de Star Wars Zero Company dans la frise chronologique. On peut parier que cela surviendra durant la prélogie, une suggestion appuyée par la présence d’un soldat clone dans le groupe, mais aussi par l’hologramme montrant un droïde de combat — et iconique de La Menace fantôme. Incarnera-t-on une force d’élite chargée de réaliser des missions périlleuses pour le compte de la République face aux Séparatistes ? C’est un scénario plausible, sachant que l’univers a l’air très sombre.

Dernière information, et celle-ci est confirmée : Star Wars Zero Company sera disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

