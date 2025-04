Lecture Zen Résumer l'article

Selon The Information, les développeurs d’Instagram ont enfin pour projet d’adapter le réseau social à l’iPad d’Apple, la tablette la plus vendue au monde. Une décision motivée par les déboires politiques de TikTok, qui pourrait laisser sa place sur le marché.

Instagram et l’iPad ont un point commun : leur année de lancement. C’est en 2010 que le réseau social et la tablette sont nés, à une époque où Facebook était le seul grand service du web. L’entreprise de Mark Zuckerberg l’a ensuite rachetée en 2012, pour en faire le succès actuel.

Un des plus grands mystères d’Instagram est son indisponibilité sur iPad, alors que le service est disponible sur smartphone, sur le web et sur les tablettes Android (avec une vue deux colonnes). L’entreprise s’oppose constamment à cette idée depuis des années, qu’elle présente comme « pas une priorité », alors qu’elle dispose de milliers de développeurs. Les propriétaires d’une tablette Apple doivent utiliser l’application iPhone, avec des bordures noires, ce qui contrarie l’expérience.

Selon The Information, la possible interdiction de TikTok aux États-Unis aurait enfin incité Instagram à changer d’avis. Le réseau social pense qu’il peut booster son utilisation et aurait pour projet de développer rapidement une application pour tablette.

Instagram sur iPad : enfin la bonne ?

En 2025, Instagram va-t-il enfin sortir une application iPad ? Quinze ans après le lancement de son application sur iPhone, le réseau social prendrait enfin cette direction. Après avoir lancé les Reels et étendu la durée des vidéos, le concurrent de TikTok par Meta souhaiterait se renforcer sur toutes les plateformes où TikTok est présent. L’iPad en fait partie.

Trois ans auparavant, en 2022, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, avait officiellement répondu à la question de l’application sur iPad. Interrogé par le YouTuber MKBHD, il expliquait « qu’il n’y a pas un assez grand groupe de personnes pour en faire une priorité ». Une première réaction officielle après des années de « oui, peut-être », où Instagram n’avait jamais été très clair, tout en expliquant qu’il s’agissait d’une demande régulière.

Paradoxalement, sur les tablettes Android et les smartphones pliants, Instagram a pris le temps de développer une interface adaptée aux grands écrans, avec une vue sur deux colonnes. Son refus d’arrivée sur iPad a souvent été perçu comme une envie d’embêter Apple, un des rivaux de Meta, plutôt que d’un problème de moyens (d’autant plus que des développeurs tiers, souvent seuls, ont lancé des clients Instagram pour iPad). L’arrivée d’une application officielle pourrait enfin clore le débat. Autre arrivée prévue bientôt : WhatsApp pour iPad, alors que la version Mac existe déjà.

