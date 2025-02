Lecture Zen Résumer l'article

Vous utilisez deux comptes Apple différents, un pour iCloud et un autre pour les achats et les services ? La dernière nouveauté d’Apple risque de vous rendre très heureux. Pour la première fois de son histoire, la marque propose un système pour fusionner deux comptes.

Les utilisateurs les plus fidèles d’Apple, celles et ceux qui sont arrivés avant la création d’iCloud, ont généralement le même problème : ils et elles doivent faire des allers-retours entre deux comptes pour utiliser correctement leur iPhone, iPad ou Mac. En cause : une très mauvaise gestion des comptes à la fin des années 2000, qu’Apple n’a pas corrigé pendant une éternité.

Le 11 février 2025, la marque a annoncé un service que plus grand monde n’attendait : la fusion de deux comptes. Dans les réglages de l’iPhone, un compte iCloud peut désormais absorber tous les achats réalisés sur un compte secondaire dédié au multimédia. Les bibliothèques Apple Music et Apple TV sont également absorbées, ainsi que les abonnements.

Pourquoi certaines personnes ont-elles deux comptes Apple ?

Si vous êtes arrivés dans l’écosystème Apple après 2011, vous avez sans doute directement créé un compte iCloud, que vous utilisez pour tout faire (App Store, Apple Music, Apple TV, etc.).

En revanche, si votre première utilisation d’un appareil avec une pomme au dos remonte à avant iCloud, vous avez peut-être le problème du multicomptes. Un des exemples les plus courants est le suivant :

Le premier compte a été créé pour acheter de la musique sur l’iTunes Music Store, pour un iPod. Il a ensuite été utilisé pour acheter de premières applications sur l’App Store, à partir de 2008.

Un second compte, généralement payant, a été créé pour avoir une adresse @mac.com (.Mac) ou @me.com (MobileMe). C’est ce compte qui gère la synchronisation des données, qui est ensuite devenu un compte iCloud en 2011.

Dans cette configuration, l’utilisateur a deux comptes. Son iCloud avec une adresse mac/me/icloud.com et son compte multimédia (iTunes, App Store, services) avec une vieille adresse, utilisée avant l’apparition des services payants.

MobileMe, l’ancêtre d’iCloud, est sans doute à l’origine de la création de nombreux comptes secondaires. // Source : Apple

Dans les réglages de ses appareils, Apple adresse ce problème en permettant de se connecter à deux comptes :

iCloud : il gère la synchronisation des données, le stockage en ligne, iMessage, FaceTime, AirDrop, la continuité entre les appareils, les paiements, le partage familial et les achats sur l’Apple Store.

il gère la synchronisation des données, le stockage en ligne, iMessage, FaceTime, AirDrop, la continuité entre les appareils, les paiements, le partage familial et les achats sur l’Apple Store. Contenus et multimédia : il gère les abonnements, Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, Apple Arcade, Apple Fitness+ et les téléchargements sur l’App Store.

Le problème est que, même dans cette configuration, il faut se souvenir de deux mots de passe, avec plusieurs restrictions. Par exemple, il est impossible d’acheter plus de stockage avec Apple One, car le service ne gère pas bien les profils avec deux comptes différents. Il faut aussi avoir deux systèmes de paiement différents, pour pouvoir payer d’un côté son stockage iCloud et, de l’autre, ses applications. Bref, les utilisateurs coincés dans cette configuration ne rêvent que d’une chose : éliminer leur compte secondaire.

Apple permet de se connecter à deux comptes différents à cause de cette mauvaise gestion. // Source : Numerama

Apple lance un outil pour absorber un compte multimédia

C’est justement ce qu’Apple vient de lancer. Dans les réglages de l’iPhone, les personnes connectées à deux comptes peuvent désormais transférer le contenu de leur compte multimédia vers leur compte iCloud. Si elles procèdent à cette manipulation, la marque indique que le compte secondaire sera désactivé (il est possible de revenir en arrière si on regrette son choix).

Dans le cadre de ce processus appelé « migration des achats », qui porte très mal son nom puisqu’il fait bien plus que ça, Apple récupère tous les achats et abonnements effectués par le compte multimédia, la bibliothèque Apple Music et les playlists, la file d’attente Apple TV et les données des podcasts… Tout est transféré sur le compte iCloud, qui devient alors un compte tout-en-un. Même les playlists Apple Music Replay, pour revenir sur ses écoutes passées, sont transférées.

Apple a lancé la migration des achats en février 2025. // Source : Apple

Un service indisponible dans l’Union européenne

Malheureusement, il y a pour l’instant un gros bémol : la fusion de deux comptes est impossible dans l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Inde. En cause très certainement, le RGPD et les règlements sur la protection des données. Apple doit probablement changer le fonctionnement de son outil en Europe pour s’assurer de sa conformité avec le droit européen.

Numerama a demandé à Apple des détails sur le lancement du service en Europe et espère que l’attente ne sera pas trop longue. Cet article sera mis à jour si la marque répond à notre sollicitation.

