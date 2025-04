Lecture Zen Résumer l'article

Midjourney contre-attaque : la startup spécialisée dans la création d’images via intelligence artificielle lance Midjourney v7, d’abord en version alpha. Une annonce qui ne survient pas à n’importe quel moment. Quelques jours plus tôt, OpenAI a marqué les esprits avec un nouveau générateur d’images dans ChatGPT.

Riposter, pour ne pas laisser le terrain à ChatGPT, qui depuis quelques jours a attiré sur lui toute l’attention médiatique avec son tout nouveau générateur d’images. Voilà, en filigrane, le sens de la prise de parole de Midjourney, ce vendredi 4 avril 2025. Et pour marquer les esprits, il fallait frapper fort : la startup annonce Midjourney v7.

Il s’agit plus exactement d’une version préliminaire du nouveau modèle de production d’images par intelligence artificielle générative, car la mouture finale n’est — manifestement — pas encore prête. Cette version « alpha » de Midjourney v7 va durer un temps, complétée progressivement par des mises à jour chaque semaine.

« Nous entamons actuellement la phase de test alpha de notre nouveau modèle d’image v7. Il s’agit de notre modèle le plus intelligent, le plus beau et le plus cohérent à ce jour », clame Midjourney. « Essayez-le et attendez-vous à des mises à jour toutes les semaines ou toutes les deux semaines durant deux prochains mois. »

Quelles nouveautés pour Midjourney v7 ?

D’aucuns diraient qu’il était grand temps que Midjourney v7 sorte du bois. Le dernier grand modèle, numéroté v6 (en alpha), datait de décembre 2023. S’il y a eu depuis une mise à jour intermédiaire à l’été 2024, avec la sortie de Midjourney v6.1, cela faisait des mois qu’aucun grand bond en avant n’avait eu lieu. Une éternité dans le petit monde de la GenAI.

Dans un billet de blog, Midjourney a commencé à détailler ce à quoi il faut s’attendre avec la v7. Il est question d’une qualité d’image améliorée, de l’activation par défaut de la personnalisation du modèle d’IA, d’un nouveau mode « Draft » (projet) pour itérer sur une idée, et de la disponibilité de la v7 en deux modes (relax et turbo).

Par la suite, la v7 va aussi connaître des évolutions sur des réglages précis comme l’édition, la mise à l’échelle (upscaling), la re-texturisation, le module de référence pour les personnages et les objets et diverses autres fonctions. Surtout, Midjourney promet une compréhension des prompts plus fine, ce qui est clé pour bien saisir les instructions des internautes.

ChatGPT a frappé fort avec sa « promo Ghibli »

Midjourney n’a pas le choix : il lui faut frapper fort, et vite, d’autant que cette v7 est en gestation depuis un long moment — l’entreprise y fait allusion depuis 2023. L’entreprise était jusqu’à présent en pointe sur la génération d’image par IA, et n’apparaissait pas trop menacée par OpenAI, même si la startup était déjà positionnée sur ce secteur avec DALL-E.

Sorti fin mars, le nouveau générateur d’images d’OpenAI est directement intégré à ChatGPT, le produit le plus connu de la startup. De fait, on peut s’attendre à une dépréciation progressive de DALL-E en tant que projet à part. Le générateur a été rendu disponible pour tout le monde, y compris sans abonnement (mais avec des restrictions d’usage).

Outre la notoriété énorme de ChatGPT, qui a rejailli sur la visibilité du générateur, OpenAI a été rusée : elle a produit des visuels mettant en scène un style proche de celui du studio Ghibli, mondialement apprécié en raison de la grande qualité de ses films (Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké).

Si cela a inévitablement posé des questions de propriété intellectuelle, en particulier sur la manière dont l’outil a été entrainé (la proximité du style suggère qu’OpenAI a basé une partie de l’entrainement de son système sur les œuvres de Ghibli), cela lui a assuré une forte médiatisation. Par ailleurs, bien d’autres styles caractéristiques ont été repérés. ChatGPT a vu son nombre d’utilisateurs exploser dans des proportions qu’OpenAI n’avait même pas imaginé.

D’ores et déjà, les comparaisons entre Midjourney v7 et le générateur de ChatGPT ont commencé, et pas toujours à l’avantage du premier. Des internautes ont constaté que le rendu du texte sur la version alpha est nul. Une réalité à laquelle s’est empressée de répondre la startup, en expliquant que ses priorités de développement dépendent des votes de sa communauté.

