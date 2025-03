Lecture Zen Résumer l'article

Sorti depuis quelques jours, le générateur d’images sur ChatGPT rencontre un succès indéniable, en témoigne le tsunami de photos qui se propage sur le web. Mais, pour OpenAI, cela pèse plus que prévu sur ses infrastructures. En attendant certaines optimisations, la société restreint son nouveau service.

C’est la nouvelle attraction du moment sur ChatGPT : depuis la fin mars, le chatbot conçu par OpenAI accueille un service capable de générer des images artificielles à la volée — via un prompt ou bien en se reposant sur une photo existante. Cette nouveauté prend la suite d’un outil qui existait auparavant sur son propre espace dédié : DALL-E.

Si vous avez visité Reddit ou X (ex-Twitter) ces derniers jours, vous avez certainement dû croiser ces nombreux visuels inspirés du style du studio d’animation Ghibli. Tout cela vient de ChatGPT. Tout y passe, y compris les mèmes ou les clichés iconiques. Et la palette de l’outil est large : il peut aussi imiter bien d’autres styles graphiques.

Un exemple de ce qu’il est possible de faire à partir d’une vraie photo. // Source : OpenAI

Évidemment, tout cela pose des problématiques particulières en matière de respect de la propriété intellectuelle et questionne sur la manière dont les systèmes d’intelligence artificielle sont entrainés, et sur quelles données. Mais à très brève échéance, cela pose aussi un défi à OpenAI : à en croire son patron, l’engouement est un peu trop grand pour son infrastructure.

Des générations très lourdes pour les serveurs d’OpenAI

Dans un message partagé sur Twitter le 27 mars, Sam Altman s’est dit ravi de l’enthousiasme général, mais inquiet pour les serveurs de son entreprise. « C’est super chouette de voir que les gens aiment les images dans ChatGPT, mais nos processeurs graphiques sont en train de fondre », a-t-il écrit. Une formule choc, excessive, mais qui a le mérite d’être claire.

Le tweet de Sam Altman. // Source : X

Pour atténuer la charge de travail sur les serveurs d’OpenAI, et donc éviter la surchauffe, des restrictions provisoires sont prises. C’est ce qu’a indiqué Sam Altman : « Nous allons introduire temporairement des limites ». Cela, afin que les équipes puissent optimiser le fonctionnement du générateur, et alléger son empreinte sur les installations d’OpenAI.

Aucun calendrier bien précis au sujet de ce ralentissement n’existe pour le moment. Sam Altman a ajouté qu’une autre mesure concernera la version gratuite de ChatGPT. Celle-ci aura bien droit au générateur, dans les jours à venir, mais il sera impossible de générer plus de trois images par jour. Cela, afin de maintenir l’attrait des forfaits payants, non soumis à ces restrictions, et apaiser les serveurs de ChatGPT.

Pour aller plus loin Vous faites sans doute des prompts nuls sur ChatGPT, mais tout n’est pas fichu

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !