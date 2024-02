Midjourney v6 est disponible en version alpha depuis décembre, et la version finale est imminente. Plusieurs internautes ont concocté des montages basés sur la même instruction, afin de montrer à quel point l’IA générative a évolué en deux ans.

Une image vaut mille mots, a-t-on coutume de dire. Pour illustrer l’évolution de Midjourney, qui est l’un des systèmes d’intelligence artificielle générative les plus évolués en matière d’image, quoi de mieux que les mosaïques concoctées par les internautes ? On peut ainsi embrasser d’un coup d’œil presque deux ans d’évolution dans l’IA.

Avec la sortie imminente de Midjourney v6 en version finale (Midjourney v6 est actuellement disponible en version alpha), ce qui ne serait qu’une question de jours, c’est l’occasion idéale de voir tout le chemin parcouru. Sur Reddit, dans la section dédiée à Midjourney, plusieurs internautes ont ainsi fait des collages de Midjourney v1 à v6.

Midjourney a connu l’évolution suivante :

Versions Date v1 février 2022 v2 avril 2022 v3 juillet 2022 v4 novembre 2022 v5 mars 2023 v5.1 mai 2023 v5.2 juin 2023 v6 décembre 2023

Pour chaque visuel ci-dessous, la même instruction (« prompt » dans le jargon ») a été utilisée. Lorsque celle-ci a été communiquée par l’internaute, elle est renseignée

Une sélection ci-dessous de différents exemples.

L’évolution de Midjourney de la version à la version 6

« Un pêcheur et son chat ».

Le prompt : photograph of a fisherman and his cat, professional portrait photo, sunny weather, shot with sony alpha 1 –ar 3:2

« Une Porsche Taycan »

Le prompt : white porsche taycan on snowy road, sunny day, shot on sony alpha a1 –ar 3:2

« Heure dorée »

Le prompt : a beautiful sunset landscape in magic realism style

« Personne lambda »

Le prompt : What the average redditor looks like

« Fâcherie ferroviaire »

Le prompt : Phone photography subway fight –ar 16:9

« Licorne photogénique »

Le prompt : National geographic award winning breathtaking stunning photography of a unicorn

« Selfie préhistorique »

Le prompt : instagram group selfie of stone age men discovery of fire

« Une femme et un lion »

Le prompt : Extreme viral Instagram popular stunning breathtaking selfie ever, of beautiful stunning attractive woman in her 20s with dangerous lion

« Un homme et un lion »

Le prompt : extreme dangerous life threatening viral insane selfie ever of man in his 20s with dangerous lion

« Entre tradition et modernité »

Le prompt : Photography of medieval knights with swords and shields jumping into battle from landing helicopter –ar 16:9

« Teinture capillaire »

Le prompt : man with slick back platinum blond hair, blue eyes, thin lips, fair skin, –ar 9:15

« Satisfaction »

« Du vert »

« Défi à Van Gogh »

