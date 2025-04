Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Free Mobile chamboule un peu ses offres et enlève 30 Go à son forfait 150 Go. Il passe donc à 120 Go, au prix de 8,99 € par mois, et reste un excellent deal.

Si vous changez régulièrement de forfait mobile pour toujours disposer du meilleur forfait du moment, ce n’est pas toujours facile de faire un choix. Pour s’y retrouver parmi les nombreux opérateurs et leurs nombreux forfaits, il est nécessaire d’identifier la quantité de données dont vous avez besoin, l’opérateur qui convient le mieux, ainsi que votre budget. Ce forfait Free peut être un très bon candidat avec son prix attractif et sa compatibilité 5G SA.

Free Mobile propose son forfait Série Free sans engagement, avec 120 Go de data 5G, au prix de 8,99 € par mois pendant un an. Passé douze mois, vous passerez automatiquement au forfait 5G 300 Go au prix de 19,99 € par mois, mais vous pourrez alors résilier.

C’est quoi, ce forfait Free ?

Ce forfait Free avec 120 Go de données mobiles en 5G est parfait pour utiliser internet quotidiennement quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Une enveloppe de 120 Go peut sembler mince comparée à d’autres forfaits avec 300 Go de data, mais c’est largement suffisant pour regarder et écouter du contenu en streaming ou jouer à des jeux en ligne. Vous pourrez même partager votre connexion avec d’autres appareils.

La carte interactive de la couverture réseau en France par l’ARCEP. // Source : Arcep

Vous disposez aussi d’une enveloppe mensuelle confortable de 30 Go de données en 4G à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe. Vous aurez accès gratuitement à l’application TV Oqee sur votre smartphone, pour visionner le direct, les replays (hors replay payants à la carte) et OQEE ciné.

Est-ce que ce forfait Série Free vaut le coup ?

Anciennement à 150 Go au prix de 11,99 € par mois, ce forfait passe à 120 Go pour moins de 9 € par mois sur le réseau 5G de Free, et reste une excellente affaire. Pensez à vérifier que votre zone est bien couverte par le réseau site monreseaumobile.arcep.fr.

Vous pouvez vous abonner au forfait Série Free 5G 120 Go et garder votre numéro actuel grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les points à retenir sur le forfait Série Spécial :

120 Go d’internet mobile en 5G et 4G en France métropolitaine

30 Go depuis l’Europe et les DOM

Le réseau 5G de Free

