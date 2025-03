Lecture Zen Résumer l'article

La sortie du film live action The Legend of Zelda est désormais calée sur l’agenda. Il reste désormais à constituer le casting et distribuer les rôles pour Zelda, Link et les autres. Le réalisateur est choisi depuis fin 2023.

On avait déjà le réalisateur. On a désormais une date prévisionnelle de sortie. Dans un message partagé sur X (ex-Twitter) ce vendredi 28 mars, le journaliste et animateur Geoff Keighley, qui présente en particulier les Game Awards, a rendu public le calendrier de sortie du premier film en prises de vues réelles tiré de la franchise Zelda.

Sauf coup de théâtre, donc, la version live action de The Legend of Zelda arrivera dans les salles obscures dans deux ans, le 26 mars 2027. C’est, pour rappel, une co-production entre Nintendo, qui détient la licence, et Sony, qui met à disposition son expertise cinématographique avec sa société de production Sony Pictures Entertainment.

Le casting de Zelda reste à annoncer

Annoncé fin 2023, ce projet reste encore largement ceint par les mystères. On ne sait rien du casting à ce jour, ni sur le choix des personnages qui seront à l’écran ou bien sur certaines particularités propres à l’univers. Par exemple, Link pourra-t-il s’exprimer autrement que par des cris et des interjections en tout genre ? Sinon, les dialogues risquent d’être pauvres.

Côté réalisation, c’est à Wes Ball que le chantier est confié. L’Américain a le mérite d’avoir déjà piloté de gros projets : il a réalisé la trilogie Le Labyrinthe et s’est récemment occupé d’une autre adaptation basée sur La Planète des singes, avec la sortie du Nouveau Royaume en 2024. Les critiques issues de la presse et du public sont plutôt moyennes.

« Hup hup ! Cheyaa ! Hyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaat ! » — Link // Source : Nintendo

Nintendo espère connaître un même succès que Super Mario Bros., le film, qui a dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde, et qui a convaincu la direction d’en produire un deuxième. Il s’agit toutefois d’un film d’animation.

