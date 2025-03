Lecture Zen Résumer l'article

La série Scooby-Doo, en prises de vues réelles, a été commandée par Netflix, avec un nom bien connu à la production.

Scooby-Doo revient dans une série en live-action, a-t-on appris ce 27 mars 2025. Ce projet Warner Bros., envisagé de longue date, vient finalement d’être commandé par Netflix. Si les créateurs sont Josh Appelbaum et Scott Rosenberg, le nom du producteur exécutif vous rappellera peut-être aussi quelque chose : Greg Berlanti.

Oui, le chef de file de l’Arrowverse, qui a fait les grandes heures de la chaîne CW avant de progressivement s’éteindre, est de la partie. C’est sa société de production, qui était également impliquée dans Riverdale, qui a la charge de ce live-action Scooby-Doo.

Ce qu’on sait du Scooby-Doo de Netflix

Le casting de cette série Scooby-Doo n’est pas connu, puisqu’elle n’en est qu’au stade de la pré-production. Netflix la présente en tout cas comme une « réinvention moderne » du dessin animé original, initialement créé en 1969 puis peu à peu devenu un monument de la pop culture. Étant donné l’implication de Berlanti Productions, on peut tout à fait imaginer un Scooby-Doo « à la Riverdale ».

Le service de streaming a fourni un synopsis à son adaptation :

« Au cours de leur dernier été en colonie de vacances, de vieux amis, Shaggy et Daphné, se retrouvent mêlés à un mystère obsédant autour d’un chiot danois perdu et solitaire qui pourrait avoir été le témoin d’un meurtre surnaturel. Avec Velma, la citadine pragmatique et scientifique, et Freddy, le nouveau venu étrange mais toujours aussi séduisant, ils entreprennent de résoudre l’affaire qui entraîne chacun d’entre eux dans un cauchemar effrayant qui menace d’exposer tous leurs secrets. »

À quoi va ressembler cette nouvelle version de Scooby-Doo ? // Source : Warner

La précédente itération en prises de vues réelles de Scooby-Doo remonte au film de 2002, avec James Gunn au scénario et Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar et Linda Cardellini au casting. Malgré des critiques presse assez salées, le film fut un succès commercial au box-office. Scooby-Doo n’a toutefois jamais cessé de connaître de nouvelles approches : en 2023, une série animée HBO se penchait sur le personnage de Velma spécifiquement.

Ces dernières années, Netflix a un plutôt bon palmarès du côté de ses adaptations en live-action d’œuvres cultes, comme en attestent les succès de One Piece, d’Avatar, de Mercredi.

