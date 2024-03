À l’occasion du Mario Day, Nintendo a officialisé la mise en chantier d’un deuxième film d’animation centré sur le plombier moustachu. Et toujours en partenariat avec Illumination.

Aujourd’hui, c’est la journée de Mario. Et, à cette occasion, Nintendo a officialisé ce que tout le monde attendait : le développement d’un nouveau film d’animation centré sur le célèbre plombier. « C’est Miyamoto. Nous travaillons sur un nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros. Son arrivée en salles est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde », peut-on lire dans un tweet publié par Nintendo France le 10 mars.

Sans surprise, Nintendo collaborera une nouvelle fois avec le studio Illumination. « Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu’amusante. Nous espérons que vous avez hâte ! », promet Shigeru Miyamoto. Bien sûr, il est encore trop tôt pour aller plus loin dans les détails. Mais on peut déjà sortir nos calendriers : en avril 2026, Mario reviendra sur nos grands écrans.

Bowser dans le film Super Mario Bros. // Source : Capture d’écran

La suite du film Mario officialisée par Nintendo

Chris Meledandri, directeur d’Illumination, a fait savoir que ce nouveau film s’articulera autour d’environnements inédits. Peut-être que Mario et sa bande s’éloigneront du Royaume Champignon pour aller ailleurs. L’univers imaginé par Nintendo ne manque pas d’endroits merveilleux à visiter (exemple : le Royaume des Fleurs, vu dans Super Mario Bros. Wonder). À noter que le long métrage sera toujours réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Visuellement, on peut déjà s’attendre à un résultat à la hauteur des attentes.

La mise en chantier d’un nouveau film d’animation aux couleurs de Mario n’a rien de surprenant si on se réfère au succès du premier opus. Super Mario Bros. Le Film a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial (source : Box-office Mojo), ce qui le place dans le top 20 des meilleures performances de tous les temps. Le public a été au rendez-vous pour cette comédie familiale portée par l’un des personnages les plus populaires au monde.

On rappelle que Nintendo nourrit vraiment l’envie de se développer dans le Septième Art. L’entreprise japonaise s’est aussi associée à Sony Pictures pour proposer un film sur The Legend of Zelda (mais en live-action cette fois). Il faut s’attendre à voir de plus en plus de projets du genre se multiplier à l’avenir, surtout si l’audience est là.

