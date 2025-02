Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’êtes pas satisfait des performances de votre Smart TV ou de votre box TV, les Fire TV Stick d’Amazon sont une excellente alternative pour faire de votre écran une TV connectée. Rapide à installer, la clé HDMI Fire TV Stick 4K Max est à un très bon prix.

C’est quoi, la promotion sur cette clé HDMI d’Amazon ?

Les clés HDMI Fire TV Stick d’Amazon sont en promotion, dont le modèle 4K Max en ce moment au prix de 52,99 € sur Amazon, au lieu de 79,99 € habituellement.

Le Fire TV Stick 4K est disponible au prix de 39,99 € au lieu de 69,99 euros, tandis que le modèle HD est disponible à 29,99 € au lieu de 44,99 €.

C’est quoi, cet appareil de streaming d’Amazon ?

L’Amazon Fire TV Stick est une box TV au format compact et à l’installation très simple. Il suffit de le brancher au port HDMI de votre téléviseur pour profiter de contenus sur vos plateformes de SVOD habituelles, en 4K Ultra HD, via le système d’exploitation d’Amazon Fire OS. Ce dernier propose une interface simple et ergonomique, et une présentation claire.

Le modèle Fire TV Stick 4K Max prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+, et Dolby Atmos pour l’audio. Il prend aussi en charge le Wi-Fi 6E pour du streaming 4K plus fluide, même en théorie lorsque d’autres appareils sont connectés à votre routeur. Le modèle 4K Max dispose de 16 Go de stockage pour pouvoir installer une grosse quantité d’applications, de jeux ou de téléchargements.

L’interface de Fire TV // Source : Amazon

Est-ce que le Fire TV Stick 4K vaut le coup en promotion ?

Si vous ne possédez pas de Smart TV ou n’êtes pas satisfait de votre Box TV, le Fire TV Stick 4K Max est une excellente alternative à ce prix. La clé HDMI d’Amazon permet aussi de contrôler les objets connectés compatibles avec l’assistant vocal Alexa, intégré dans la télécommande. Enfin, ce modèle embarque une fonction d’écran dynamique qui permet d’afficher des illustrations, photos, ou de la musique lorsque l’interface n’est pas utilisée.

