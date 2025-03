Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sortie le 5 mars 2025, la RTX 5070 a fait un début fulgurant, si bien qu’aujourd’hui, on se retrouve à courir après les offres en espérant trouver une carte graphique au prix annoncé par Nvidia. Bonne nouvelle, on trouve encore du stock à un prix raisonnable.

Dévoilée lors du CES 2025 le 7 janvier, la série Nvidia GeForce RTX 50 vient remplacer l’ancienne gamme de cartes graphiques RTX 40, lancée en 2022. Parmi les nouveaux modèles, on retrouve la RTX 5070, qui est la dernière de la famille à être sortie. Comme ses grandes sœurs (la 5070 Ti, la 5080 et la 5090), ce modèle a rapidement été dévalisé le 5 mars dernier — faisant rapidement grimper son prix sur le marché secondaire, bien loin du prix de vente conseillé de 649 € avancé par Nvidia.

Toutefois, on trouve encore des références à des prix convenables :

Que vaut cette nouvelle génération de RTX 5070 ?

La RTX 5070 incarne le renouveau du milieu de gamme chez Nvidia. Pour l’instant, on pourrait même considérer qu’elle représente l’entrée de gamme en attendant l’annonce de sa petite sœur, la RTX 5060 qui ne devrait pas tarder.

Cette carte adopte l’architecture Blackwell, avec un GPU GB205 spécifique à ce modèle, tandis que la version Ti partage celui de la RTX 5080. Elle embarque de la mémoire GDDR7, offrant un gain de performances d’environ 20 % par rapport à la RTX 4070. Conçue pour le jeu en 1440p, la RTX 5070 vise des framerates élevés, oscillant entre 60 et 140 images par seconde (fps) sur la plupart des jeux récents, si le reste de la configuration suit.

Nvidia semble avoir beaucoup misé cette année sur les technologies embarquées et annonce avoir réalisé des progrès de 30 % sur le ray tracing, afin d’améliorer les effets de lumière et de reflets en jeu. En outre, à l’instar de ses consœurs, la RTX 5070 adopte une nouvelle génération de DLSS 4, qui permet de stabiliser les performances et de profiter pleinement du jeu, en particulier lorsque le ray tracing est activé.

Ray tracing off Ray tracing on

Les modèles intègrent trois ventilateurs pour la gestion de la chaleur. Côté connectivité, le GPU propose 3 DisplayPort et 1 un port HDMI. Il se branche en PCI Express 16 Broches.

À ce prix, cette RTX 5070 est-elle une bonne affaire ?

Le prix de vente conseillé de la RTX 5070 a été fixé à 649 € par Nvidia, soit 10 € de moins que la RTX 4070 à son lancement. Cependant, la réalité du marché est tout autre. Comme pour les modèles précédents, la RTX 5070 a connu une rupture de stock quasi immédiate après son lancement le 5 mars 2025. Cette pénurie a entraîné une flambée des prix, avec des cartes vendues entre 800 € et 989 € chez de nombreux revendeurs.

Dès lors, compte tenu du contexte, une RTX 5070 à 649 € représente une bonne affaire, d’autant plus pour un modèle Asus. Vous pouvez aussi attendre les réapprovisionnements si vous préférez un autre constructeur, mais gardez en tête que le retour du modèle dans les rayons devrait prendre environ 6 semaines.

Les points à retenir sur la RTX 5070 :

Meilleur ray tracing et nouveau DLSS

Un tarif aligné au prix recommandé par le constructeur

12 Go en GDDR7 et overclocké d’origine

